Na Hrvaško brez testa na novi koronavirus? Preverite, ali spadate med izjeme.

Hrvaška je z današnjim dnem začasno zaostrila pogoje za vstop v državo. Potniki, ki ne prihajajo z zelenih oziroma epidemiološko varnih območij EU, torej tudi iz Slovenije, morajo ob vstopu na Hrvaško od danes predložiti negativen test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Testiranje na novi koronavirus lahko opravijo tudi po vstopu na Hrvaško, vendar se morajo do prejetja negativnega testa samoizolirati. Preverili smo, katere izjeme veljajo ob vstopu na Hrvaško in kakšen je režim prehajanja meje z drugimi sosednjimi državami.

Ko gre za potnike iz Slovenije, ki potujejo na Hrvaško, morajo ti od danes ob vstopu v našo južno sosedo predložiti negativen PCR-test na novi koronavirus. Testiranje lahko opravijo tudi na Hrvaškem, vendar morajo do prejetja negativnega testa ostati v samoizolaciji, pojasnjujejo na slovenskem veleposlaništvu v Zagrebu.

Izjeme, za katere ob vstopu na Hrvaško ni potreben negativni test

Zaostreni pogoji ob vstopu na Hrvaško bodo po napovedih hrvaške vlade veljali do 15. decembra. Odlok o omejitvi prehajanja državne meje navaja nekatere izjeme, za katere negativen test ob vstopu na Hrvaško ni potreben. Med te spadajo:

delavci ali samozaposlene osebe ključnih dejavnosti, torej tudi zdravstveni delavci, obmejni in napoteni delavce ter sezonski delavci ob pogoju, da ne bivajo na Hrvaškem ali zunaj Hrvaške več kot 12 ur,

učenci, študentje, stažisti, ki vsakodnevno potujejo, ob pogoju, da ne bivajo na Hrvaškem ali zunaj Hrvaške več kot 12 ur,

pomorščaki in delavci v prometnem sektorju, izvajalci prevoznih storitev, vozniki tovornih vozil s tovorom za državne potrebe in tiste, ki so v tranzitu,

diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki prihajajo na vabilo mednarodnih organizacij, vojaško in policijsko osebje, humanitarni delavci, osebje civilne zaščite pri opravljanju svojih dolžnosti,

osebe, ki potujejo iz nujnih družinskih ali poslovnih razlogov, tudi novinarji pri opravljanju svojih obveznosti,

potniki v tranzitu, ki morajo zapustiti državo v roku 12 ur od vstopa,

bolniki, ki potujejo zaradi neodložljivih zdravstvenih razlogov.

Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je na svoji spletni strani objavilo tudi obrazec, s pomočjo katerega lahko potniki preverijo, ali izpolnjujejo pogoje za vstop na Hrvaško na podlagi ene od zgoraj naštetih izjem. Pristojni vsem potnikom ne glede na državljanstvo svetujejo, da pred vstopom v državo zaradi skrajšanja postopka na mejnih prehodih izpolnijo najavo o prihodu.

Tiste potnike, ki na Hrvaško vstopijo brez negativnega testa na novi koronavirus, čaka napotitev v karanteno. Testiranje lahko po prihodu opravijo tudi na Hrvaškem, a morajo do takrat ostati v samoizolaciji. Foto: Reuters

Za obmejni promet na meji s Hrvaško so trenutno odprti vsi mejni prehodi. Prek teh mejnih prehodov lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu EU.

Kdo lahko v Slovenijo iz rdečih držav vstopi brez negativnega testa

Če potujete na Hrvaško in če spadate v katero od zgoraj naštetih izjem, pa to še ne pomeni samodejno, da ob vrnitvi v domovino ne potrebujete negativnega testa na novi koronavirus, če se hočete izogniti desetdnevni karanteni. Na slovenskem rdečem seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko so trenutno vse slovenske sosednje države, tudi celotna Hrvaška.

To pomeni, da se potnike iz Hrvaške napoti v karanteno, če ob prehodu slovensko-hrvaške meje nimajo negativnega izvida testa PCR, ki ni starejši od 48 ur. Tudi pri vstopu iz rdečih regij oziroma držav sicer obstajajo izjeme, ko posamezniki po prehodu meje niso napoteni v karanteno in ne potrebujejo negativnega testa. Takšen vstop v državo se omogoči naslednjim izjemam:

čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma podpisano izjavo in se vrača v 14 urah po prehodu meje,

osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega,

osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje,

osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu,

osebi z diplomatskim potnim listom,

članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Slovenije, ki se vrača iz tujine,

predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče,

pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost novega koronavirusa ob prihodu v Slovenijo),

osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje,

osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 12 ur po prehodu meje,

osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu,

osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben),

dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del,

osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici EU ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje,

osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test,

državljanu Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo državo zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi bližje prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni, in se vrača čez mejo v dveh urah po prehodu meje. Enako se dovoli državljanu sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi, če so prodajalne ali storitve v obmejni občini Republike Slovenije bližje prebivališču te osebe.

V Avstrijo brez omejitev, ob vrnitvi v Slovenijo potreben negativen test

V nasprotju s Hrvaško pri potovanju v Avstrijo velja za potnike, ki imajo stalno, začasno ali običajno prebivališče v Avstriji oziroma Sloveniji, da ob prečkanju slovensko-avstrijske meje ne potrebujejo negativnega testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 72 ur, oziroma jim ni treba v desetdnevno karanteno, v času katere bi morali v roku 48 ur obvezno opraviti testiranje na novi koronavirus, pojasnjujejo na avstrijskem veleposlaništvu v Ljubljani.

Za preostale potnike je obvezen negativen test oziroma karantena, torej tudi za potnike, ki v Avstrijo vstopajo prek Slovenije, na primer iz BiH, Srbije, Severne Makedonije ali Hrvaške. Vsi potniki ob prehodu meje potrebujejo veljavni potni list ali osebno izkaznico, saj Avstrija še naprej izvaja mejni nadzor na slovensko-avstrijski meji.

Slovenski državljani za vstop v Avstrijo ne potrebujejo negativnega testa na novi koronavirus, prav tako jim ni treba v karanteno. Negativni test pa potrebujejo ob vrnitvi iz Avstrije v Slovenijo, saj jih v nasprotnem primeru čaka desetdnevna karantena. Foto: Reuters

Medtem ko je za potnike iz Slovenije vstop v Avstrijo preprost, pa je potovanje za Slovence v obratni smeri bolj zapleteno, ker je trenutno vsa Avstrija na slovenskem rdečem seznamu. Potniki, ki živijo ali delajo v Avstriji, morajo po vstopu v Slovenijo v obvezno desetdnevno karanteno, če ob prehodu meje ne predložijo negativnega testa na novi koronavirus. Če potniki po petem dnevu karantene opravijo testiranje na novi koronavirus in je izvid testa negativen, se karantena prekine.

Potnikom iz Avstrije ni potrebno v karanteno, če spadajo med izjeme pri prehodu državne meje. Od 23. novembra sicer velja, da lahko avstrijski državljani in tujci s prebivališčem v Avstriji potujejo v Slovenijo z namenom, da v obmejnih občinah opravijo nakupe ali koristijo storitve, če so te pri nas bližje kot v njihovi lastni občini v Avstriji ali če ustreznih trgovin in ponudnikov storitev v njihovi občini prebivališča ni. V Avstrijo se morajo vrniti v dveh urah po prehodu meje. Pod istimi pogoji in z enakim namenom lahko v Avstrijo potujejo tudi slovenski državljani in tujci s prebivališčem v Sloveniji.

Na mejnem območju z Avstrijo so določene naslednje kontrolne točke: Karavanke, Ljubelj in Šentilj. Državljani Slovenije in Avstrije lahko mejo prestopajo tudi zunaj teh kontrolnih točk. Prav tako lahko poleg državljanov Slovenije in Avstrije mejo zunaj kontrolnih točk prestopajo tudi državljani držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Avstriji, ki mejijo na Slovenijo.

Italija: na ravni dežel veljajo različne omejitve gibanja

Ko gre za vstop v Italijo, je za slovenske državljane najpreprosteje, da pogoje preverijo prek posebne spletne aplikacije, ki je na voljo tako v italijanskem kot tudi v angleškem jeziku. Ko izpolnite preprost obrazec, dobite navodila, kaj potrebujete za vstop v državo. Potniki iz Slovenije, ki so bili zadnjih 14 dni na ozemlju Slovenije, so državljani EU ali države članice schengenskega prostora in nimajo stalnega bivališča v Italiji, lahko v našo zahodno sosedo vstopijo brez omejitev.

Pred vstopom v Italijo morajo izpolniti obrazec za potnike, ki v Italijo vstopajo iz tujine. Ob prihodu na navedeno destinacijo v Italiji morajo preveriti, kateri ukrepi za zajezitev novega koronavirusa in s tem povezane omejitve gibanja veljajo v deželi, v kateri je omenjena destinacija, pa opozarjajo na slovenskem veleposlaništvu v Rimu. Če je dežela na rdečem seznamu, to pomeni, da je gibanje z določenimi izjemami omejeno tudi podnevi. Ukrepi so navedeni na spletnih straneh italijanskih dežel.

Če morate v trenutnih razmerah nujno v Italijo, ne pozabite preveriti, kakšni ukrepi in omejitve gibanja veljajo na ravni dežele, v kateri je izbrana destinacija. Foto: Reuters

Ker je celotna Italija trenutno na slovenskem rdečem seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko, velja, da morajo potniki, ki v našo državo vstopajo iz Italije, v karanteno za deset dni, če ob prehodu meje ne predložijo negativnega izvida PCR-testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Peti dan po začetku karantene lahko potnik v Sloveniji opravi testiranje, če je test negativen, se karantena prekine. Če spadajo med prej navedene izjeme, potnikom ni potrebno v karanteno.

Na mejnem območju z Italijo so vzpostavljene kontrolne točke na naslednjih cestnih povezavah: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi Potok. Državljani Slovenije in Italije lahko državno mejo prestopajo tudi zunaj teh kontrolnih točk. Prav tako lahko državno mejo zunaj kontrolnih točk na meji prestopajo državljani EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Italiji, ki mejijo na Slovenijo.

Madžarska: za izjemo pri vstopu morate zaprositi policijo

Veliko vprašanj se potnikom iz Slovenije poraja tudi glede možnosti vstopa na Madžarsko. Ta je z nekaterimi izjemami svoje meje zaprla že prvega septembra letos. Na slovenskem veleposlaništvu v Budimpešti pojasnjujejo, da vstop za slovenske državljane na Madžarsko od začetka septembra letos praviloma ni mogoč, razen v primeru izjem, ki jih potrjuje madžarska policija.

Slovenskim državljanom zato priporočajo, da izpolnijo obrazec na spletni strani madžarske policije, odgovor na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v obrazcu, pa lahko pričakujejo v od dveh do treh delovnih dneh. Obrazec je dostopen v angleškem in madžarskem jeziku, če želijo kot državo, od koder prihajajo na ozemlje Madžarske, izbrati Slovenijo, pa naj pri navedbi imena Slovenija izberejo madžarsko poimenovanje naše države (Szlovenia), saj iskalnik ne ponudi drugih izbir.

Najpogostejšo izjemo med omejitvami vstopa na Madžarsko predstavljajo poslovni obiski in tranzit, poudarjajo na slovenskem veleposlaništvu v Budimpešti. Pri poslovnih obiskih izpolnjevanje prej omenjenega obrazca praviloma ni potrebno, saj ob prehodu meje na primer zadostuje vabilo vašega madžarskega poslovnega partnerja, ki pa naj bo napisano v madžarščini.

Za slovenske državljane vstop na Madžarsko od začetka septembra praviloma ni mogoč. Na fotografiji je zaprt mejni prehod Andovci–Budinci. Foto: STA

Pri tranzitu čez Madžarsko v drugo državo po njihovih navedbah še vedno velja, da lahko državo prečkate le po za to določenem koridorju, pri čemer morate tranzit izvesti v 24 urah. Ob vstopu na Madžarsko morajo potniki predložiti dokazilo o namenu poti in ciljni državi ter dokazilo, da bodo lahko vstopili v naslednjo državo potovanja. Za Slovence, ki se vračajo v Slovenijo, zadostuje veljavni potovalni dokument. Tranzit lahko poteka tudi, ko je na Madžarskem v veljavi omejitev gibanja, torej med 20. in 5. uro.

Ko gre za vračanje iz Madžarske v Slovenijo, pa je spet treba upoštevati, da je slovenska vlada celotno Madžarsko uvrstila na rdeči seznam, kjer so države s slabo epidemiološko sliko. Potniki, ki iz Madžarske vstopajo v Slovenijo, morajo tako v desetdnevno karanteno, če nimajo opravljenega negativnega testa na novi koronavirus. Karanteni se lahko izognejo, če spadajo v katero od prej navedenih izjem.