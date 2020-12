Preverite, kdaj bo začel padati sneg in koliko ga bo #video

Danes bo na Primorskem precej jasno, v notranjosti bo sprva delno jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa se bo pooblačilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 0, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo po nižinah snežilo

Jutri bo oblačno. Zjutraj in dopoldne se bodo na jugu začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod pa snežilo. Burja na Primorskem se bo okrepila. Jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od -3 do 1, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija.

Snežilo bo tudi v četrtek

V četrtek bo v notranjosti Slovenije občasno še snežilo, padavine bodo oslabele in dopoldne na zahodu tudi ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo čez dan slabela. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo.