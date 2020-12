Odhajajo v zgodovino: te bodo zadnje, ki jih boste lepili na vozilo

Od danes so v prodaji modrozelene vinjete za leto 2021. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo enake kot lani, prav tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vozila. Za novo vinjeto za osebna vozila boste tako spet morali odšteli 110 evrov. Vinjete za leto 2020 sicer ostajajo v veljavi do konca januarja 2021. Nove modrozelene bodo zadnje vinjete, kot smo jih bili vajeni do zdaj. Prihodnje leto bodo namreč tudi v Sloveniji zaživele elektronske vinjete, kar pomeni, da zdajšnje v obliki nalepk odhajajo v zgodovino.

Od danes je v prodaji devet različnih vrst vinjet za leto 2021: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa). Za letno vinjeto za osebna vozila je treba tudi tokrat odšteti 110, za mesečno 30 in tedensko 15 evrov.

Za kombinirana vozila letna vinjeta še naprej stane 220, mesečna 60 in tedenska 30 evrov, za motorna kolesa pa cena letne vinjete ostaja nespremenjena, 55 evrov. Za mesečno bodo morali lastniki motornih koles odšteti 30, za tedensko pa 7,50 evra. Letošnje rumenozelene letne vinjete ostajajo v veljavi do konca januarja 2021.

Nalepke se poslavljajo, prihodnje leto prvič elektronske vinjete

Zaradi nekaterih protikoronskih ukrepov so se sicer v minulih tednih pojavile pobude, da bi infrastrukturno ministrstvo podaljšalo veljavnost letošnjih vinjet, a se po poročanju STA za to niso odločili. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je medtem za prihodnji december že napovedal uvedbo elektronskega cestninjenja za osebna vozila. Državni zbor je novelo zakona o cestninjenju, ki prinaša pravno podlago za uvedbo elektronskih vinjet, potrdil oktobra.

Z uvedbo elektronskih vinjet bodo nekoliko padle tudi obstoječe cene. Vrtovec je sredi letošnjega avgusta dejal, da o morebitni nižji ceni e-vinjet z Darsom še niso govorili, je pa poudaril, da bodo pri e-vinjetah odpadli določeni stroški, na primer izdelava in distribucija nalepk. Nakup e-vinjet bo možen prek aplikacije, spleta in na bencinskih servisih. Minister je med drugim v preteklosti izpostavil, da bo novi sistem pravičnejši do voznika, saj bo letna e-vinjeta veljala eno leto od dneva nakupa.