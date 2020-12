Neuradno: v ponedeljek potrdili 1.292 novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji smo v ponedeljek ob 5.868 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.292 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 22,02 odstotka vseh testiranih.

Smo na robu zmogljivosti našega zdravstvenega sistema

Vodja Oddelka intenzivne terapije Infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb je včeraj povedal, da se stanje v državi žal ne umirja, pritisk na bolnišnice in na intenzivne oddelke pa ne popušča. "V zadnjih tednih se gibamo na robu zmogljivosti našega zdravstvenega sistema," je dodal in poudaril, da število novookuženih ne pada po pričakovanjih.

Več kot 250 intenzivnih postelj ne moremo pripraviti

Na pretočnosti intenzivnih postelj stoji in pade naš zdravstveni sistem, je dejal Jereb. "Tu se moramo zavedati, da več kot 250 intenzivnih postelj v 13 slovenskih bolnišnicah zelo verjetno ne moremo pripraviti. Zavedati se moramo, da so rezerve glede postelj in osebja v državi praktično že izčrpane," je opozoril.

