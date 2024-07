"Morje na slovenski obali je že kar nekaj časa čisto, brez morske sluzi," so potrdili iz službe za odnose z javnostmi Sava Turizma, ki ima na Obali v lasti resort Bernardin v Portorožu, San Simon v Izoli in Salinera v Strunjanu ter hotela Talso Strunjan, ki je v lasti Term Krka. Enako so potrdili tudi iz Turističnega združenja Portorož/Piran. Sluzi na gladini sicer res ni več videti, a sluzenje še vedno sega do globin, zato po kopanju priporočajo tuširanje. Zgornji videoposnetek je nastal v Piranu v začetku julija.

Kot so pojasnili v Sava Turizmu, v njihovih obalnih letoviščih zaradi pojava morske sluzi, ki je letos v Jadranskem morju vztrajala dlje kot ponavadi in je bila izrazitejša, niso zaznali odpovedi ali pritoževanja gostov.

Plaža Grand Hotela Bernardin je sicer ograjena tudi z zaporami in mrežo, ki so delno zadrževale sluz, ob obali pa so sluz čistili, so še pojasnili. Ko je bil pojav sluzi najmočnejši, so bili njihovi gostje v bazenih z morsko vodo ali koristili storitve wellnes.

Nekoliko manj je bila obiskana strunjanska plaža

Tudi v Talasu Strunjan tokratni pojav morske sluzi ni bistveno vplival na zasedenost hotelskih nastanitev in odpovedi rezervacij zaradi tega razloga niso beležili, so sporočili, so pa navedli, da je bila v obdobju sluzenja nekoliko manj obiskana strunjanska plaža.

Morska sluz se je v Strunjanu zadrževala od sredine junija do sredine julija. Foto: David Florjančič, Meteoinfo Slovenija

Od sredine junija do sredine julija, ko so ta naravni pojav opazovali v strunjanskem zalivu, so se gostje prenovljenega Hotela Svoboda, Vil in Lagune Strunjan lahko kopali v hotelskih bazenih, ki so napolnjeni z ogrevano morsko vodo. "Dokler ni morja očistil veter, so se nekateri zadrževali predvsem na notranjem in zunanjih hotelskih kopališčih, večina pa jih je dogajanje v morju sprejela z razumevanjem," so sporočili iz Term Krka.

Junija nekaj manj prenočitev kot lani

Da ni več sluzi, so potrdili tudi iz Turističnega združenja Portorož, kjer prav tako zaradi pojava sluzi niso zaznali odpovedi.

"Pričakujemo, da bo poletni obisk podoben kot lani. Junija smo sicer zabeležili šest odstotkov manj prenočitev v vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran, ampak na letni ravni (januar–junij) je število prenočitev enako kot lani. Skupaj smo junija zabeležili 207.321 prenočitev, v šestih mesecih 2024 pa 681.964. Glede na podatke o hotelskih prenočitvah, ki jih imamo trenutno na voljo, je videti, da bo julijski obisk dober," so sporočili iz združenja.

"Prevladujejo tuji gosti, ki so od junija do zdaj ustvarili 70 odstotkov vseh prenočitev. Med njimi je bilo največ Avstrijcev, Nemcev, Čehov in Madžarov," so še navedli in dodali, da pričakujejo, da se bo avgusta dvignil tudi delež italijanskih gostov.