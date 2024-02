Ljubljanski policisti v soboto obravnavali več voznikov pod vplivom alkohola

Ljubljanski policisti so v soboto obravnavali več primerov prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki pod vplivom alkohola, pa tudi prometno nesrečo treh avtomobilov, v kateri so se dva voznika in dva sopotnika lažje poškodovali in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

V soboto okoli 5.30 je na južni ljubljanski obvoznici iz smeri Kozarij proti Barju prometno nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo in zato trčil v zadnji del vozila pred seboj, nato pa še v obcestno ograjo. Pri tem se je voznik drugega vozila lažje poškodoval.

Alkotest je pri povzročitelju nesreče pokazal 1,41 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. V teku je zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Policisti so bili okoli 18. ure obveščeni tudi o prometni nesreči v križišču Tomačevske in Clevelandske ceste v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil.

Ugotovljeno je bilo, da voznica osebnega vozila v križišču ni upoštevala prometnega znaka in je izsilila prednost vozniku vozila, ki je vozil po prednostni cesti. V trčenju se je povzročiteljica lažje poškodovala.

Voznik, udeležen v nesreči, je medtem napihal 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper oba voznika je bil uveden prekrškovni postopek.

Okoli 20. ure je prišlo do prometne nesreče v Volčjem Potoku. Ugotovljeno je bilo, da je voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola, alkotest je pokazal 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal izven vozišča, kjer se je vozilo prevrnilo na streho.

Voznik se je pri tem lažje poškodoval. Zoper njega bo uveden prekrškovni postopek in podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

"Ne pijte, ko vozite!"

Policisti opozarjajo, da alkohol oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. "Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasni odzivi, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot in tako dalje," navajajo na PU Ljubljana. Voznike pozivajo, naj ne vozijo pod vplivom alkohola.

Foto: Shutterstock Ljubljanski policisti so sicer v soboto okoli 6.30 obravnavali tudi prometno nesrečo v križišču Chengdujske in Zaloške ceste v Ljubljani, v katero so bili udeleženi trije avtomobili.

Kot so ugotovili, je voznik, ki je vozil po Zaloški cesti, zapeljal v križišče in zavijal levo, s tem pa odvzel prednost vozniku, ki je v križišču vozil naravnost. Po trčenju je v drugo vozilo trčil še tretji voznik osebnega vozila, ki je vozil naravnost v nasprotni smeri.

V nesreči so se dva voznika in dva sopotnika lažje poškodovali in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana. Policisti so zoper povzročitelja uvedli postopek.

Okoli 11.30 so obravnavali še prometno nesrečo na Tržaški cesti v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Voznica je vozila na prekratki varnostni razdalji in trčila v voznika pred seboj, ki se je pri tem lažje poškodoval. Zoper povzročiteljico sledi prekrškovni postopek.