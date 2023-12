Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem tednu letošnjega leta se bo v mestnih središčih odvijalo več prireditev, na katerih bodo obiskovalci uživali tudi alkohol, zato znova pozivajo k njegovemu odgovornemu uživanju, še posebej pa opozarjajo, da alkohol ne sodi za volan. Če ste uživali alkohol, si zagotovite varen prevoz domov in tako poskrbite za svojo varnost in varnost drugih, dodajajo na policiji.

V zadnjem tednu letošnjega leta se bo v mestnih središčih odvijalo več prireditev, na katerih bodo obiskovalci uživali tudi alkohol, zato znova pozivajo k njegovemu odgovornemu uživanju, še posebej pa opozarjajo, da alkohol ne sodi za volan. Če ste uživali alkohol, si zagotovite varen prevoz domov in tako poskrbite za svojo varnost in varnost drugih, dodajajo na policiji. Foto: Shutterstock

V letošnjem decembru je doslej na slovenskih cestah življenje izgubilo že šest ljudi, lani v istem obdobju pa štirje. Samo v zadnjih prazničnih dneh med 22. in 26. decembrom so policisti obravnavali kar tri prometne nesreče s smrtnim izidom. Da bi bili preostali praznični dnevi veseli, ne žalostni, so s policije pozvali k varni udeležbi v prometu.