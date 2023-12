Na slovenskih smučiščih sta se pri zagotavljanju varnosti smučarjev v soboto slovenskim policistom znova pridružila hrvaška policista, ki bosta do 7. januarja opravljala naloge na smučiščih na Rogli, Kopah in v Kranjski Gori. Na Hrvaškem so namreč do takrat šolske počitnice, zato je v teh dneh na slovenskih smučiščih precej hrvaških smučarjev.