Ljubljanski nepremičninar: Brez blagoslova veljakov ni milijonskega posla #Argument

"Vstop starih političnih mačkov v igro pomeni, da gospodarstveniki brez močnih povezav zadeve ne morejo speljati. Lahko je bil v ozadju tudi interes, da če politika ne bo prišla dovolj blizu, projekta sploh ne bo mogoče izvesti. Tudi to je mogoče," pravi strokovnjak za nepremičnine Boštjan Boh, s katerim smo se sprehodili po zemljišču, na katerem Zemljarič, Rop in Rekar načrtujejo gradnjo megalomanskega nepremičninskega projekta.

Nekdanji predsednik vlade Tone Rop, nekdanji direktor Udbe Janez Zemljarič in nekdanji šef Slovenske razvojne družbe Marjan Rekar so skupaj z Zemljaričevim odvetnikom Markom Kosmačem ustanovili podjetje Carantanium, s katerim se nameravajo v Ljubljani lotiti gradnje stanovanjske soseske Korotansko naselje med Litostrojsko cesto in severno ljubljansko obvoznico. Zgraditi hočejo do 800 stanovanj.

Ljubljanski župan Zoran Janković v družbi nekdanjega šefa Udbe Janeza Zemljariča, ki se v prestolnici loteva velikega nepremičninskega projekta.

Projekt Korotansko naselje je podprl tudi ljubljanski župan Zoran Janković. "Mesto Ljubljana in njegovi veljaki imajo pri takšnih zadevah glavno besedo. Če mesto Ljubljana nasprotuje, svetniki ne glasujejo za tvoj projekt in je nemogoče, da ga izvedeš, lahko kar takoj zaključiš zgodbo," je poudaril Boh.