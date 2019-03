Takšno je v Sloveniji življenje nedotakljivih #Argument

Lepa dekleta, jahte, luksuzne nepremičnine in več sto tisoč evrov vredni prestižni avtomobili. Takšen življenjski slog si privošči poslovnež Rok Furlan, ki mu je sodišče odpisalo več kot milijon evrov davčnega dolga do države.

Finančna uprava z malo možnostmi za uspeh

Furlan, ki je bil glavni dobavitelj betona za športni park Stožice, lahko še naprej mirno živi na veliki nogi. Po štirih letih in pol od Furlanove razglasitve osebnega stečaja se je namreč izteklo obdobje, v katerem je moral dokazati, da si prizadeva za poplačilo dolgov. Finančna uprava se lahko sicer na odločitev sodišča še vedno pritoži, a ima za uspeh malo možnosti.

Policija pri Zemljariču ni potrdila sumov, da je šlo za kaznivo dejanje

Nekdanji šef Udbe Janez Zemljarič je medtem poskušal vplivati na razplet javnega razpisa v UKC Ljubljana. Tudi Zemljariču se očitno ne bo zgodilo nič, saj je policija sporočila, da zadevo še preverja, a da niso potrdili razlogov za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja in zato tudi ne vodijo predkazenskega postopka.

Medtem ko Furlan in Zemljarič mirno živita naprej, se država bistveno hitreje in učinkoviteje loteva pregona manjših kaznivih dejanj ter izterjave davčnih dolgov v vrednosti nekaj deset ali sto evrov. V oddaji Argument na Planetu bodo v četrtek ob 21.00 zato med drugim odgovorili na naslednja vprašanja:



- Ali imamo v Sloveniji dve pravni državi: eno za bogate in vplivne in eno za vse druge državljane?

- Zakaj med Slovenci prevladuje mnenje, da se izbrancem nikoli nič ne zgodi?

- Kakšno sporočilo dajejo primeri, kot sta Furlan in Zemljarič? Bo kdo sploh še upal povzdigniti glas proti elitam?