Zaradi lažnega preplaha pred celjskimi zapori moškemu grozijo do tri leta zapora

Celjske policiste so v petek zgodaj zjutraj obvestili, da je takrat še neznani storilec pred enega od vhodov v stavbo celjskih zaporov nastavil sumljiv predmet.

Policisti so v sodelovanju z gasilci takoj zavarovali območje okoli celjske tržnice in zaporov. Bombni tehniki iz specialne enote policije, ki so prišli na kraj dogodka, so ugotovili, da v omenjenem primeru ni bilo eksplozivnega sredstva.

Z zbiranjem obvestil in preostalimi preiskovalnimi dejanji so celjski policisti ugotovili, da je predmet pred stavbo celjskih zaporov nastavil 38-letni moški, doma z žalskega območja. V popoldanskih urah so mu odvzeli prostost in ga po opravljenih preiskovalnih dejanjih izpustili na prostost.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zloraba znamenj za pomoč in nevarnost ga bodo kazensko ovadili. Za storjeno dejanje mu grozijo do tri leta zaporne kazni.