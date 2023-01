V Sežani zlorabila klic na pomoč, ki se ga zaradi popivanja sploh ne spominjata

Moškemu in ženski groti tudi do tri leta zapora.

Policisti so ugotovili, da je klic prišel iz enega od motelov v Sežani ter da sta klicala moški in ženska, ki sta ponoči popivala, zato se klica sploh ne spominjata.

Na Policijski upravi (PU) Koper so pojasnili, da bodo kazensko ovadbo zoper obe osebi, ki sicer prihajata z območja Kranja, vložili na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Opozorili so, da se zloraba znamenj za pomoč in nevarnost kaznuje s kaznijo do treh let zapora.