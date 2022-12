V Celju zaradi hujše otroške pornografije ovadili mlajšega moškega

Celjski kriminalisti so pred dnevi ovadili moškega, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja prikazovanja, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, so sporočili s celjske policijske uprave. Pri hišni preiskavi so na zaseženih elektronskih napravah našli več kot 2.700 slikovnih in video datotek hujših spolnih zlorab otrok.

Ugotovili so, da je osumljeni prek profila na Facebooku vzpostavil stik z najmanj dvema mladoletnima osebama, jima obljubljal darila in ju seksualno nagovarjal. Mladoletnika sta s tem seznanila starše, ki so takoj ukrepali.

Kršil pogojno zaporno kazen

S preiskavo so ugotovili tudi, da je osumljeni kršil pogojno zaporno kazen, saj je v času preizkusne dobe, ki mu je bila izrečena, na svojem telefonu posedoval več kot 1.900 slikovnih in video datotek spolne zlorabe otrok in mladostnikov.

Zaradi omenjenih kaznivih dejanj so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Preiskavo še nadaljujejo, identificirati želijo predvsem žrtev in morebitne sostorilce.

Policija poziva k previdnosti

S policije opozarjajo, da naj se otroci in starši zavedajo, da posamezniki, ki svoje tarče iščejo prek interneta, običajno zavajajo s pozornostjo in prijaznostjo, pa tudi z obljubami in darili. Ti ljudje so pripravljeni porabiti veliko časa, denarja in energije, da bi dosegli svoj cilj. Otroka poslušajo, ga razumejo in mu pomagajo reševati težave. Pridobijo si otrokovo zaupanje, potem pa ga počasi zvabijo v razgovore s spolno vsebino.

Nekateri se zadovoljujejo z razgovori o spolnosti, drugi to počnejo, da bi pridobili slike ali posnetke, ki jih označujemo z izrazom pornografsko gradivo, te zbirajo ali z njimi trgujejo, lahko pa so to le pripravljalna dejanja za srečanje z otrokom v živo.

Otroci naj vedo, da niso krivi, če dobijo tovrstna sporočila. V takšnih primerih naj takoj seznanijo starše, skrbnike ali učitelje, ti pa naj o tem obvestijo policijo.