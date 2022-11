Ženska v Bronxu zabodla sinova, umrla sta na poti v bolnišnico

Newyorški policisti so v soboto v stanovanju v zavetišču za brezdomce v Bronxu našli hudo ranjena 11-mesečnega in triletnega dečka, ki ju je zabodla njuna mati. Dečka so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, a sta med prevozom umrla.

Policisti so v stanovanje prišli po opozorilu na telefonsko številko za klic v sili. Tam so odkrili golo 22-letnico Dimone Fleming, ki je zažigala predmete v kuhinji. Prijeli so jo in odpeljali na zdravljenje.

Kasneje je policija dobila še en klic v sili in ob ponovnem obisku so policisti v stanovanju našli ranjena otroka. Bila naj bi v kopalnici v kadi pod kupom oblačil v vodi. Tamkajšnji mediji poročajo, da je ženska oba dečka večkrat zabodla. Reševalci so ju poskušali oživiti in ju prepeljali v bolnišnico, a sta med prevozom umrla.