V centru Murske Sobote do smrti pretepen moški

Danes ob 18.30 so bili murskosoboški policisti obveščeni o dogodku na območju centra Murske Sobote, v katerem je bil med pretepom huje poškodovan moški. Kmalu zatem je zaradi poškodb na kraju umrl.

Policisti in kriminalisti so kraj takoj zavarovali in začeli izvajanje prvih nujnih ukrepov za izsleditev storilca. Malo pred 19. uro je bil v Murski Soboti izsleden drug udeleženec, ki je bil zaradi poškodb odpeljan v bolnišnico.

Več informacij trenutno ne morejo posredovati, saj je kriminalistična preiskava v teku. Posredovali jih bodo v prihodnjih dneh.