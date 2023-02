Boštjan Lindav: Ugotovili smo razloge za sum, da je 13 policistov storilo kaznivo dejanje

Sanje Ajanović Hovnik v funkciji ministrice za notranje zadeve in v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sta na novinarski konferenci predstavila izvedene ukrepe glede odprave pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021. Kot je povedal Lindav, so ugotovili razloge za sum, da je 13 policistov storilo kaznivo dejanje.