Lahko človek s takšnimi stališči še naprej zastopa policiste? #video

V javnosti še vedno odmevajo stališča prvega moža Sindikata policistov Slovenije Kristjana Mlekuša, ki je po ameriškem atentatu na iranskega generala Solejmanija na Facebooku napadel ameriško politiko na Bližnjem vzhodu. ZDA je med drugim pripisal odgovornost za pojav ekstremnega islamizma in terorizma, zvezo Nato pa označil za nacistično organizacijo. Mlekuš poudarja, da gre zgolj za njegovo osebno mnenje, sindikat in policija pa sta se od njegovih izjav distancirala. Politika in javnost se medtem sprašujeta, ali je primerno, da človek s takšnimi stališči zastopa policiste.

Prvi mož Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš je na družbenem omrežju Facebook v soboto delil dve objavi, v katerih je v luči ameriškega atentata na iranskega generala Kasema Solejmanija kritiziral ameriško politiko do Bližnjega vzhoda: "ZDA so se v vsej povojni zgodovini vtikale v notranje zadeve držav, ki jim niso bile poslušne. Kamorkoli so se vtaknili, so naredili samo gorje."

"Povsod, kamor so z vojsko uvažali svojo "demokracijo", so pustili vojne, ruševine, lakoto. Če bi se ZDA kaj brigale zase, ne bi bilo ekstremnega islamizma, terorizma, beguncev ... Hvala lepa za vašo demokracijo, imejte si jo, ostalim pa pustite živeti, kot sami želijo," je v zgornji objavi zapisal Mlekuš.

Nato označil za zločinsko in nacistično organizacijo

V drugi objavi je nato kritiziral zvezo Nato in najprej jo označil za zločinsko organizacijo: "Slovenija, nehajmo sodelovati v zločinskih operacijah Nato! Ali imamo res tako kratek spomin? Ali smo pozabili na Gladio, ki je pod okriljem Nata izvedel prvi teroristični napad nekaj kilometrov od naše zahodne meje v kraju Peteano v bližini Gorice?"

"Tisoči mrtvih v terorističnih in kriminalnih akcijah (Bologna, Milano, Bruselj ....), invazija na Zvezno republiko Jugoslavijo, Libijo, Afganistan, Irak ... Nehajmo sodelovati v zločinskih akcijah, kot je bil napad na iranske generale. Tisti, ki je tiho, je enako odgovoren za zločin. Ven iz Nato pakta!" je zapisal Mlekuš, ki je odgovornost za atentat na Solejmanija pripisal Natu. Zapis je Mlekuš pospremil s fotografijo simbola Nata s kljukastim križem, s čimer je zavezništvo označil za nacistično organizacijo.

LMŠ: Zapisi pripadnikov varnostnih struktur morajo biti preudarni

Mlekuševa stališča so razburila večji del slovenske javnosti. Potem ko so se od njegovih izjav že distancirali v sindikatu, se je oglasila tudi politika. V največji vladni stranki LMŠ pravijo, da se zavzemajo za svobodo izražanja mnenj, a poudarjajo, da morajo biti tovrstne izjave ali zapisi, predvsem če jih izražajo vidni pripadniki varnostnih struktur, spoštljivi in preudarni. "Ne nazadnje je Slovenija članica Nata postala na podlagi demokratične volje ljudstva, ki je bila jasno izražena na referendumu leta 2003," dodajajo v LMŠ.

SD: Njegova funkcija še ne pomeni, da nima pravice izražati svojih stališč

V koalicijski SD medtem poudarjajo, da živimo v svobodni in demokratični družbi, kjer ima vsak pravico do izražanja političnih mnenj: "Za SD je svoboda govora in izražanja temelj demokracije, dokler je izražanje posameznika v mejah kulturne kritične besede in ne žali drugače mislečega, preostalih posameznikov ali skupin." Dodajajo, da naj o primernosti izjav Mlekuša v tem primeru presojajo članice in člani sindikata, ter opozarjajo, da "njegova funkcija še ne pomeni, da kot državljan nima pravice izražati svojih stališč".

Janša policiji: To razlaga vaš aktivni uslužbenec

Na izjave Mlekuša se je na Twitterju kritično odzval tudi prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša. "To razglaša vaš aktivni uslužbenec, vi pa preganjate Šiška (Andrej Šiško, vodja Štajerske varde, op. a.) zaradi protidržavnega delovanja?" je na Twitterju policijo pozval Janša.

To razglaša vaš aktivni uslužbenec, @policija_si, vi pa preganjate Šiška zaradi protidržavnega delovanja? @USEmbassySLO pic.twitter.com/7x9GKXnBp1 — Janez Janša (@JJansaSDS) 8 January 2020

NSi: Označevanje Nata za nacistično organizacijo je neprimerno

V opozicijski NSi menijo, da je označevanje Nata za nacistično organizacijo neprimerno in da nima nobene zveze z realnostjo, Mlekuševe izjave o povezavah med ZDA ter ekstremnim islamizmom in terorizmom pa po njihovih besedah niso vredne resnega komentarja. Potem ko se je sindikat že distanciral od predsednikovih izjav, v NSi upajo, da bo tudi povedal, "ali oseba, ki zastopa navedena stališča, lahko zastopa policiste v kakršnikoli obliki".

Mlekuševe izjave o Natu in ZDA so razburile precejšen del slovenske politike in javnosti. Foto: STA

Ob tem podobno kot v LMŠ opozarjajo, da smo se Slovenci za članstvo v Natu demokratično odločili na referendumu: "Nato je najmočnejše obrambno zavezništvo na svetu, ki združuje demokratične države, ki med drugim spoštujejo človekove pravice in pravno državo. V zvezi Nato so vse države, velike in male, enakopravne, ključna vprašanja pa se rešujejo s konsenzom."

SAB: Nato si kljub vsemu v veliki meri prizadeva za mir

V SAB pravijo, da niso zasledili, da bi bil odziv Mlekuša o dogajanju na Bližnjem vzhodu uradno stališče Policijskega sindikata Slovenije, ampak njegov osebni pogled: "Njegovo stališče se razlikuje od pogleda stranke SAB na aktualne razmere na Bližnjem vzhodu, in to še posebej v delu, da je Nato nacistična organizacija, saj si kljub vsemu v veliki meri prizadeva za mir."

SMC: Do izjav naj se opredelijo člani sindikata

Da naj se do izjav Mlekuša opredelijo člani sindikata, menijo tudi v SMC. Kot poudarjajo, v stranki spoštujejo svobodo izražanja, ampak do meje, ko ta ne širi sovražnosti, nestrpnosti in ne posega v pravice posameznikov. "Več pozornosti in obsodb bi si za svoje izjave, ki pogosto predstavljajo sovražni govor, zaslužili posamezniki na pomembnih javnih ali političnih funkcijah, na primer nekateri poslanci in predsedniki političnih strank," menijo v SMC.

Bogomil Ferfila, Boštjan Videmšek in Denis Čaleta o razmerah na Bližnjem vzhodu. Video: Planet.

DeSUS: Objave na družbenih omrežjih so domena vsakega posameznika

Na drugi strani v DeSUS poudarjajo, da so kakršnekoli objave na družbenih omrežjih domena vsakega posameznika. "Tako tudi ne moremo komentirati primernosti ali neprimernosti razmišljanja omenjene osebe in drugih, ki svoje razmišljanje delijo na družabnih omrežjih. Dejstvo pa je, da se posamezniki pogosto ne zavedajo svoje odgovornosti komunikacije na družabnih omrežjih, ki je vse pogosteje tudi neprimerna in neokusna, tudi že žaljiva in sovražna," pravijo v stranki upokojencev.

V SNS bi določili meje delovanja sindikalnih zaupnikov

V SNS poudarjajo, da ima vsakdo pravico do lastnega mnenja. "SNS je bila proti vstopu Slovenije v Nato, vendar pa se zavedamo, da smo po vstopu v to organizacijo zavezani k spoštovanju sprejetih pravil in obveznosti. Res je, da je Nato v največji meri eksponent ameriške politike, vendar bi ga težko označili za nacistično organizacijo," pojasnjujejo v SNS.

Kot razlagajo, izjave Mlekuša kažejo na nepoznavanje zgodovinskih dejstev in trenutnega položaja v svetu. "V poslanski skupini SNS smo vložili pobudo na ministrstvo za delo, v kateri smo predlagali sprejetje zakona o sindikalni dejavnosti, s katerim bi med drugim določili meje delovanja sindikalnih zaupnikov in njihovih izjav," pravijo v SNS. Iz Levice so sporočili, da zadeve nočejo komentirati.

Mlekuš: Gre za moje osebno prepričanje

V povezavi z omenjenima objavama na Facebooku Mlekuš poudarja, da je to njegovo osebno mnenje, ki ga je v trenutku, ko se je seznanil z novico, zapisal kot državljan: "V tistem trenutku, ko sem se seznanil s tem, sem začutil moralno dolžnost, da povem svoje mnenje. To, kar sem zapisal, sem zapisal v svojem lastnem imenu in ne kot policist oziroma predsednik sindikata."

Gre za moje osebno prepričanje, saj sem kot policist zavezan k varovanju človeškega življenja, takšen način ravnanja, kot so si ga privoščile ZDA, pa se mi ne zdi pravilen, pojasnjuje Mlekuš: "Če je nekdo osumljen kaznivega dejanja, tudi terorizma, ima pravico do poštenega sojenja. V demokratični državi je edino sodišče tisto, ki lahko izreka kazni, ne morejo pa oborožene sile vzeti pravice v svoje roke."

"To, kar sem zapisal, sem zapisal v svojem lastnem imenu in ne kot policist oziroma predsednik sindikata," poudarja Kristjan Mlekuš. Foto: STA

Na vprašanje, ali se mu zdijo njegova stališča na kakršenkoli način sporna, pa odgovarja, da ne vidi nič spornega, če se nekdo zavzema za zakonitost ter varovanje človeškega življenja in dostojanstva. "Vsakdo ima pravico do lastnega mnenja, tudi jaz in vsak policist. Zavzemanje za mir in varovanje človekovih pravic ne more biti sporno, kvečjemu bi bilo glede na delo, ki ga opravljam, lahko sporno, če bi šlo za neka radikalna stališča v smeri sovražnega govora," meni Mlekuš.

Policija: Te izjave niso in ne morejo biti naše uradno stališče

Na Generalni policijski upravi poudarjajo, da izjave, ki se izpostavljajo, niso in glede na zakonske pristojnosti niti ne morejo biti uradno stališče policije niti stališče generalne direktorice policije Tatjane Bobnar. "Policija bo tako kot v podobnih primerih izvedla notranje varnostne postopke za ugotavljanje dejanskega stanja in se na podlagi ugotovitev odločila za morebitne ukrepe," so še napovedali.