Slovenski vojaki s falconom pristali na brniškem letališču #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski vojaki, ki so delovali v misiji Neomajna odločnost v iraškem Erbilu, so pristali na brniškem letališču. Sprva so na obrambnem ministrstvu načrtovali, da se bodo iz Iraka umaknili skupaj z nemškimi, a Berlin umika svojih vojakov iz Erbila ni izvedel.

Vladno letalo falcon je na brniškem letališču s šestimi slovenskimi vojaki pristalo ob 21.50. Kot je potrdil Marjan Sirk, tiskovni predstavnik Slovenske vojske, je bil premik slovenskih vojakov izveden v skladu z pripravljenimi načrti. Najprej so iz baze v Erbilu leteli v turško Ankaro, tam pa jih je pričakalo slovensko vladno letalo falcon in jih nato odpeljalo v Slovenijo.

Varnost na prvem mestu

Slovenski vojaki so se vrnili v Slovenijo. Foto: Mors Kot je še dejal Sirk, je tako imenovana relokacija vojakov zahteven postopek, zato predhodnih informacij o poteku niso mogli posredovati. O tem, zakaj so bili pristojni tako redkobesedni, pa Sirk pojasnjuje, da je šlo za varnost. "Stojimo za stališčem, da radovednost javnosti nima prednosti pred varnostjo," je povedal. Ob tem je dodal, da negativnih odzivov drugih partnerjev na misiji na slovensko relokacijo ni bilo.

Odločitev o umiku po napadih na vojaško bazo v Iraku

Kljub drugačnim napovedim ministra za obrambo Karla Erjavca se slovenski vojaki v sredo niso umaknili iz Iraka. Odločitev o začasnem umiku je obrambno ministrstvo sprejelo po iranskih raketnih napadih, katerih tarča je bila tudi vojaška baza v Erbilu, kjer na misiji mednarodne koalicije proti Islamski državi sodeluje tudi šest slovenskih vojakov.

Kot je v sredo popoldne pojasnil Erjavec, pri tem ne gre za dokončen umik z mednarodne misije proti Islamski državi, ampak so se za relokacijo slovenskih vojakov odločili iz varnostnih razlogov. Poveljstvo sil Slovenske vojske je razmišljalo o več možnostih, nazadnje pa so sprejeli odločitev, da bodo vojake domov pripeljali z vladnim letalom falcon. Pred tem so na ministrstvu še zagotavljali, da so naši vojaki na varnem.

Naslednji kontingent naj bi v Irak odpotoval v začetku februarja

Sirk je še poudaril, da napotitev v Irak, kjer slovenski vojaki opravljajo usposabljanje iraških varnostnih sil, traja štiri mesece. Slovenski vojaki, ki so se danes vrnili, pa bi usposabljanje končali proti koncu januarja.

Naslednja rotacija kontingenta je predvidena v začetku februarja. Po besedah Sirka so vojaki že pripravljeni, a bodo ostali doma, dokler v Iraku ne začnejo izvajati nalog, ki jih opravljajo slovenski vojaki.

Slovenski vojaki se bodo začasno umaknili iz Erbila, kako in kdaj, pa še ni znano. Na fotografiji obrambni minister Karl Erjavec. Foto: STA

Na današnji seji sklep o končanju sodelovanja v Iraku ni bil sprejet

Danes sta se na temo slovenskih vojakov na misijah po svetu za zaprtimi vrati sestala tudi parlamentarna odbora za zunanjo politiko in obrambo. Med drugim so obravnavali tudi predlog sklepa Levice, naj odbora pozoveta vlado, da povsem konča sodelovanje Slovenije v operaciji Neomajna odločenost in umakne vse pripadnike SV. Sklep ni bil sprejet, zanj sta glasovala le dva člana odbora za obrambo, 13 jih je bilo proti. Podoben izid je bil tudi na odboru za zunanjo politiko, je povedal Samo Bevk, predsednik odbora za obrambo, poroča STA.

Na skupno sejo obeh odborov, ki sta jo sklicala predsednika obeh odborov Bevk in Matjaž Nemec (oba SD), sta poleg Erjavca prišla tudi načelnica Generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc in zunanji minister Miro Cerar.

Premier Šarec: Slovenija ostaja na vseh misijah

Premier Marjan Šarec je medtem dejal, da Slovenija ostaja na vseh misijah. Kot je poudaril, so misije tisto, kar zvišuje ugled Slovenske vojske in Slovenije v svetu. "Če smo verodostojen partner, potem se moramo vesti tako, da naši partnerji računajo na nas," je poudaril.

Šarec je zagotovil, da slovenski vojaki ostajajo na misijah. Foto: STA

Na vprašanje, ali je bila vlada enotna pri odločanju gleda umika pripadnikov Slovenske vojske, je Šarec odvrnil, da "tukaj ni bilo nobenega odločanja, zato ker ni bilo govora o umiku".

Kot je dejal, gre za odločitev v pristojnosti ministrstva za obrambo, in ob tem poudaril, da ne gre za umik slovenskih vojakov, ampak za predčasno prekinitev kontingenta. Vojaki inštruktorji do rotacije 1. februarja v zdajšnjih razmerah namreč ne bi imeli nobenih nalog in ministrstvo se je odločilo, da jih prepelje domov, s februarjem pa bo Slovenija v Irak poslala nov kontingent, poroča STA.

Bogomil Ferfila, Boštjan Videmšek in Denis Čaleta o razmerah na Bližnjem vzhodu. Video: Planet

Kaj je o umiku vojakov v sredo sporočila Nemčija?

Sicer pa so na ministrstvu za obrambo danes pojasnili, da je Nemčija spremenila svojo odločitev in da nemški vojaki tudi po nedavnih iranskih raketnih napadih ostajajo v Erbilu na severu Iraka.

Nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je po iranskih napadih na vojaški oporišči v Erbilu in Al Asadu v Iraku v sredo dopoldne za ARD povedala, da nemška zvezna vlada preverja možnosti o delnem umiku nemških vojakov, ki so nameščeni v Erbilu. "Ko gre za delni umik, gre za tiste vojake, ki usposabljajo iraške varnostne sile in ki tega ta trenutek tako ali tako ne morejo izvajati," je poudarila nemška obrambna ministrica.

Nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je v sredo dopoldne izjavila, da nemška vlada razmišlja o možnosti delnega umika nemških vojakov iz Erbila. Foto: Reuters