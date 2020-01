Erjavec: Slovenski vojaki v Iraku so na varnem

Pripadniki Slovenske vojske v oporišču v Erbilu so na varnem, razmere na severu Iraka so stabilne, je pa povečana stopnja ogroženosti in zato sprejeti ustrezni ukrepi, je danes poudaril obrambni minister Karl Erjavec. Če bo sprejeta politična odločitev, pa je po njegovih zagotovilih vse pripravljeno za njihov takojšen umik iz Iraka.

"Pripadniki SV, ki delujejo v Erbilu v letalski bazi, so na varnem," je v izjavi novinarjem zagotovil minister Karl Erjavec, je pa tam povečana stopnja ogroženosti. To pomeni, da so sprejeti določeni ukrepi, kot je nošenje varnostnih jopičev in čelad. Prav tako vojaki nimajo možnosti izhoda iz oporišča, ustavljeno je tudi usposabljanje iraških varnostnih sil, torej izvajanje naloge, zaradi katere so v Iraku, piše STA.

Razmere v Iraku stabilne

"Ocenjujemo, da so razmere v tem delu Iraka dokaj stabilne, ves čas spremljamo situacijo," je zagotovil Erjavec, ki je danes o razmerah govoril s predsednikom države Borutom Pahorjem in predsednikom vlade Marjanom Šarcem, napovedal je tudi, da se bo posvetoval z zunanjim ministrom Mirom Cerarjem.

Sestal se je tudi z ožjim štabom, in sicer z načelnico generalštaba Slovenske vojske Alenko Ermenc, direktorjem obveščevalno-varnostne službe Morsa in njegovimi sodelavci, z direktoratom za obrambno politiko in z nekaterimi drugimi sodelavci na ministrstvu za obrambo, ki spremljajo položaj v Iraku.

Foto: Sanja Gornjec/STA

Bistveno slabše kot na severu Iraka so razmere v iraški prestolnici Bagdad, kjer poteka operacija zveze Nato. Vendar pripadniki Slovenske vojske ne sodelujejo v operaciji zveze Nato, ampak delujejo v okviru mednarodne koalicije v boju proti džihadistični skupini Islamska država, to operacijo pa podpira kar nekaj resolucij ZN, je poudaril glede legitimnosti te operacije.

Nemške in hrvaške enote, ki so se umaknile iz Iraka, so del operacije zveze Nato, katere cilj je prav tako usposabljanje iraških varnostnih sil, je poudaril minister. Za umik so se v Berlinu in Zagrebu po njegovih besedah odločili, ker je stopnja ogroženosti v Bagdadu bistveno višja in tudi zaščita baze ne zagotavlja v celoti varnosti pripadnikov, ki tam delujejo.

Pahor za umik slovenskih vojakov iz Iraka, če bi to zahtevala iraška vlada



Predsednik Pahor meni, da bi se morala Slovenska vojska umakniti iz Iraka, če bi tako stališče sprejela tudi iraška vlada. Prav tako meni, da morajo biti pripravljene vse logistične možnosti za hiter in varen umik pripadnikov Slovenske vojske iz Iraka, če bi se za to odločila slovenska vlada, so sporočili iz njegovega urada.



"Slovenska država bo vsekakor zelo temeljito in sproti spremljala razvoj dogodkov v Iraku," je zagotovil Pahor. "Kot predsednik republike in vrhovni poveljnik naših obrambnih sil bi rad izrazil upanje, da bosta prevladala pamet in mirno reševanje sporov," je še dodal v ponedeljek.

Pripravljeni na vse scenarije

"Pripravljene imamo vse potrebne scenarije, če bi bila sprejeta politična odločitev o umiku slovenskih pripadnikov z misije," je zagotovil dejal Erjavec in dodal, da "se bo tisti trenutek, če bo sprejeta ta odločitev, operacija evakuacije tudi izvršila".

Slovenija lahko svojih šest vojakov iz Iraka po ministrovih besedah umakne takoj, ko bi bilo to nujno. Če bi prišlo do takšne situacije, to po njegovem mnenju ne bi bilo "vprašanje dni, ampak vprašanje ur". Pri tem je potrdil, da je vladno letalo falcon zagotovo ena najbolj učinkovitih možnosti za njihov umik, glede na to, da gre za manjše število pripadnikov Slovenske vojske.

Foto: STA

Poudaril je tudi, da je z nemškim obrambnim ministrstvom sklenjen tehnični sporazum. Če bi prišlo do takšne situacije, je predvideno, da zagotovijo logistiko za umik slovenskih vojakov, poroča STA.

"Glede na trenutno oceno stanja ogroženosti v severnem delu Iraka - če me osebno sprašujete - mislim, da bi bila takšna odločitev preuranjena," je glede pobude Levice za takojšen umik dejal Erjavec. "Prav pa je, da se spremlja razvoj dogodkov, ker gre za širše ogroženo območje, in da bomo videli, kako bodo potekali posamezni politični dialogi. Vemo, da teče politična razprava med državami, ki so vpletene v to situacijo, in glede na to je tudi prav, da se tudi Slovenija odloči, kaj in kako," je dodal.

Foto: Matej Povše

"Zelo slabo bi bilo, če bi se vsaka država posamezno odločala, kaj bo storila, ne nazadnje smo šli skupaj v to misijo in prav je, da jo skupaj zapustimo, če je takšna odločitev," je dejal Erjavec, a poudaril, da bi šlo pri morebitni odločitvi za umik slovenskih vojakov za legitimno odločitev slovenskih oblasti.

Na ministrstvu za obrambo so za STA že dopoldne potrdili, da slovenski vojaki, ki na severu Iraka delujejo v okviru kontingenta pod vodstvom Nemčije, za zdaj ostajajo v oporišču v Erbilu. Nemčija se je sicer odločila, da bo iz Bagdada in Tadžija začasno umaknila del svojih enot ter premestila v Jordanijo in Kuvajt. Iz Bagdada pa so vojake umaknile tudi nekatere druge države, med njimi Hrvaška in Italija.

Levica poziva k takojšnjemu umiku slovenskih vojakov iz Iraka



Levica je danes na vlado naslovila pobudo, s katero zahteva, da Slovenija nemudoma prekine sodelovanje v operaciji Neomajna odločenost ter umakne vseh šest slovenskih vojakov iz Iraka in častnika, ki sodeluje v osrednjem vojaškem poveljstvu ZDA v Tampi, je danes na novinarski konferenci povedal vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec.



Napovedal je tudi, da bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za zunanjo politiko, na kateri bi opravili resno razpravo o razmerah v Iranu in regiji po ameriškem atentatu na iranskega generala Kasema Solejmanija.



Levica pričakuje, da bi na njej obsodili kršitve suverenosti in ozemeljske celovitosti ter uporabe in grožnje ZDA z uporabo vojaške sile proti Iranu, prek diplomatskih povezav z ZDA izrazili nasprotovanje trenutni politiki Washingtona do Irana ter pozvali ameriško vlado k takojšnjemu prenehanju agresivnih dejanj v Hormuški ožini in prenehanju kopičenja vojaštva in vojaške opreme v soseščini Irana, so sporočili iz stranke, poroča STA.