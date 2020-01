V Iraku zahteve po umiku ameriških sil iz države

Koalicija pod vodstvom ZDA je včeraj sporočila, da je začasno ustavila aktivnosti v boju proti IS v Iraku, kjer ameriške sile urijo lokalne vojake. Kot razlog je navedla dejstvo, da so zeleno cono v Bagdadu, kjer je med drugim ameriško veleposlaništvo v Iraku, ter oporišče, kjer so nameščene ameriške sile, v soboto zadele rakete. Foto: Reuters