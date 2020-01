Trump: ZDA pripravljene napasti 52 ciljev v Iranu

ZDA so pripravljene napasti 52 ciljev v Iranu, če bi islamska republika napadla ameriško osebje ali lastnino, je v soboto dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zagrozil je z "zelo hitrim in zelo močnim" napadom.

Donald Trump je na spletnem družbenem omrežju Twitter pojasnil, da številka 52 predstavlja število Američanov, ki so bili več kot leto dni zajeti kot talci na ameriškem veleposlaništvu v Teheranu od leta 1979, poroča STA.

ZDA ne želijo več groženj

Nekatere od ameriških tarč so "na zelo visoki ravni in pomembne za Iran in iransko kulturo, in te tarče, tako kot sam Iran, bodo napadene zelo hitro in zelo močno", je zapisal Trump. "ZDA ne želijo več groženj!" je dodal.

Foto: Reuters Pozneje je ameriški predsednik znova tvital, in sicer je Iran posvaril, da ga bodo ZDA napadle "močneje, kot je bil napaden kadarkoli do zdaj". ZDA so pripravljene brez razmišljanja uporabiti "povsem novo čudovito" vojaško opremo, če se bo Iran maščeval za smrt iranskega generala Kasema Solejmanija.

V letalskem napadu ameriških sil v petek zjutraj na mednarodnem letališču zunaj iraškega Bagdada je bilo ubitih pet Iračanov in pet Irancev, med njimi poveljnik elitnih enot iranske revolucionarne garde, general Kasem Solejmani, in namestnik poveljnika proiranske milice v Iraku Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF) Abu Mahdi al Muhandis.

Napad na iranskega poveljnika, ki ga je ukazal Trump, je nevarno zaostril napetosti na že tako nemirnem Bližnjem vzhodu. Iran je namreč zagrozil z ostrimi povračilnimi ukrepi, ZDA pa napovedujejo okrepitev prisotnosti na Bližnjem vzhodu. Zeleno cono v Bagdadu, kjer je med drugim ameriško veleposlaništvo v Iraku, ter oporišče, kjer so nameščene ameriške sile, so v soboto že zadele rakete.

Medtem je bilo truplo Solejmanija danes predano Iranu, prepeljali so ga v mesto Ahvaz na jugozahodu države. Dogajanje spremlja vrsta ceremonij, ki jih v živo prenašajo skoraj vse iranske televizije. Danes zvečer bodo žalno slovesnost pripravili tudi v Teheranu, udeležil naj bi se je ves državni vrh. Sam pokop bo v torek potekal v Solejmanijevem rojstnem kraju Kerman na jugovzhodu Irana, še piše STA.