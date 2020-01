Ameriška vojska naj bi zapustila Irak

V pismu, ki so ga oblasti naslovile na Iraško obrambno ministrstvo, piše, da se bodo ameriške vojaške sile v prihodnjih dneh oziroma tednih pripravile za uradni umik iz Iraka. Verodostojnost pisma je potrdil tudi iraški vojaški vir, poroča Reuters.

V boju proti IS

Odločitev prihaja potem, ko so iraški poslanci na včerajšnji izredni seji vlade podprli resolucijo, ki poziva k odhodu tujih sil iz države. Za resolucijo so glasovali šiitski predstavniki, medtem ko je večina sunitskih in kurdskih predstavnikov izredno sejo bojkotirala, poroča AP.

Do zaostritve odnosov je prišlo po petkovem ameriškem atentatu na pomembnega iranskega generala Kasema Solejmanija in namestnika poveljnika pro-iranske milice v Iraku, imenovane Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF), Abuja Mahdija al Muhandisam. Številni se namreč bojijo, da bi lahko nedavni dogodki privedli nove vojne.

Posmrtne ostanke poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde al Kuds generala Kasema Solejmanija so v nedeljo prepeljali v Iran. Večstotisočglave množice so se slovesnosti v njegov spomin udeležile v mestih Ahvaz in Mašhad, dogajanje so v živo prenašale tako rekoč vse televizije v državi. Foto: Reuters

Parlament v Bagdadu je iraško vlado pozval tudi, naj si prizadeva za prepoved uporabe iraške zemlje, zračnega prostora ali teritorialnih voda s strani tujih sil ne glede na razlog. "Parlament je glasoval za to, da vlado zaveže k umiku prošnje mednarodni koaliciji, naj pomaga v boju proti IS," je dejal predsednik parlamenta Mohamed Halbusi.

Kako bo potekal umik za zdaj ni znano

Po 17 letih prisotnosti na Iraškem ozemlju, umik okoli 5.200 ameriških vojakov vsekakor ne bo enostaven. Irak je namreč še vedno v fazi okrevanja po štiriletni uničujoči vojni proti Islamski državi (IS). Pred dobrimi tremi meseci pa je izbruhnila še množična vstaja proti vladajoči politični eliti zaradi česar je moral odstopiti tudi iraški premier Abdul Mahdij, poroča AP.

Iraški premier Adel Abdel Mahd je v začetku oktobra s položaja odstopil. Foto: Reuters

Poleg tega, pa bi lahko umik vojaških enot z iraškega ozemlja ponovno privedel do okrepitve oziroma prevlade Islamskih skrajnežev. Ti namreč še vedno rutinsko izvajajo napade na severnem in zahodnem delu države, skrivajo pa se tudi po puščavskih in gorskih predelih. Dejstvo je namreč, da se Iraške sile same težko spopadajo z pripadniki IS, saj se za logistiko in orožje močno zanašajo na ZDA. Ameriški umik pa bi lahko pomenil tudi, da bi Iran poglobil svoj vpliv na Irak. Obe sta namreč večinoma šiitski državi.

Prvič so se umaknili 2011

Ameriške sile so se iz Iraka prvič umaknile že leta 2011, a so leta 2014 na povabilo iraške vlade znova vrnile, da bi pomagale v skupnem boju proti Islamski državi. Islamski skrajneži so namreč zasedli velika območja na severu in zahodu države, vključno z drugim največjim mestom Mosul. Koaliciji pod vodstvom ZDA, je tako po več let trajajoči vojni in zračnih napadih naposled le uspelo izgnati pripadnike IS, poroča AP.