Pentagon se je uštel, ko je Trumpu predlagal usmrtitev iranskega generala

Ameriški vojaški vrh je Donaldu Trumpu atentat na iranskega generala Kasema Solejmanija predlagal le zato, da bi se predsednik odločil za kakšen drug, bolj sprejemljiv odziv na dogajanje v Iraku. A Trump se je na začudenje vseh odločil prav za to radikalno možnost, je poročal New York Times.

Kot je v soboto poročal New York Times, je ameriški vojaški vrh Trumpu predlagal več potencialnih odzivov na dogajanje v Iraku, med drugim tudi atentat na poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Solejmanija, a so mislili, da se Trump ne bo odločil za to radikalno možnost.

Kot namreč poroča časnik, visoki uradniki Pentagona ameriškemu predsedniku pogosto predlagajo radikalne scenarije, da bi se preostale možnosti zdele bolj razumne.

V Pentagonu so bili osupli

Trump je konec decembra najprej zavrnil atentat na Solejmanija in se raje odločil za zračne napade na šiitske milice, ki jih podpira Iran. Ko pa so proiranski protestniki napadli ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, se je odločil za atentat na Solejmanija, ki so ga izvedli 3. januarja. V Pentagonu so bili zaradi Trumpov odločitve osupli, piše New York Times.

Z ameriškega obrambnega ministrstva so po atentatu sporočili, da je šlo za preventivni ukrep, Solejmani naj bi namreč načrtoval napade na Američane v Iraku in regiji. Odobril naj bi tudi napad na veleposlaništvo v Bagdadu.

"Zločince čaka ostro maščevanje"

Razmere na Bližnjem vzhodu so se po usmrtitvi Solejmanija zelo zaostrile. V Iranu vre, ajatola Ali Hamenej, iranski vrhovni verski voditelj, je dejal, da "zločince čaka ostro maščevanje".

Tudi Trump še naprej grozi Iranu. Kot je dejal, so ZDA pripravljene napasti 52 ciljev v Iranu, zagrozil je tudi z napadi na kulturne objekte, kamor med drugim spadajo mošeje. To je sicer po mednarodnem pravu vojni zločin.

Čeprav je državni sekretar Mike Pompeo zatrdil, da vojnih zločinov ne bodo izvajali, je Trump ponovil grožnje o napadih na iranske kulturne objekte. Več v članku Trump: Oni lahko razstreljujejo naše ljudi, mi pa se ne smemo dotakniti njihovih spomenikov.

Iran je medtem odstopil od jedrskega dogovora iz leta 2015, saj meni, da ga ta ne zavezuje več. To pomeni, da bo država jedrski program razvijala brez omejitev. V Teheranu se danes sicer več sto tisoč ljudi poslavlja od Solejmanija, ki so ga že razglasili za mučenika. Več v članku Nepregledne množice Irancev se poslavljajo od ubitega generala in spodnjem posnetku.

Koliko moram biti star, da mi ne bo treba v vojno?

V ZDA so mladi medtem začeli množično iskati informacije o potrebni starosti za vpoklic v vojsko. Besedna zveza draft age, kar pomeni naborna starost, je bila v petek eno najpogostejših iskanj na Googlu. Več v članku Ukaz Donalda Trumpa je v ZDA povzročil pravo paniko.