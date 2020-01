Ukaz Donalda Trumpa je v ZDA povzročil pravo paniko

Ko se je po svetu v petek zjutraj po našem času razširila novica o ameriškem atentatu na vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija, je svetovni splet ponorel. "Iran", "Donald Trump" in "WWIII", kar je okrajšava za tretja svetovna vojna, so bile med najbolj iskanimi ključnimi besedami v tako rekoč vseh državah, za katere Google prek analitičnega orodja Google Trends podatke beleži sproti.

V ZDA se je v petek v samem vrhu seznama najpogosteje iskanih pojmov znašel še en, in sicer draft age. To pomeni, da je Američane izredno zanimalo, koliko morajo biti stari, da bi postali kandidati za vojaški nabor.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, je zanimanje Američanov za naborno starost izredno poskočilo v noči na petek po našem času oziroma nekako takrat, ko so se začele v medijih pojavljati prve informacije o tem, da je ameriški predsednik Donald Trump odobril napad na Solejmanijev konvoj vozil.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zgodilo se je sicer še nekaj drugega. Zaskrbljeni Američani so dobesedno preplavili in zrušili spletno stran Selective Service oziroma Sistema za vojaško obveznost ZDA. Ta trenutno še vedno ni dostopna, Sistem za vojaško obveznost ZDA pa na Twitterju sporoča, da je spletna stran pokleknila predvsem zaradi zmot, ki krožijo v ameriški javnosti.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience.