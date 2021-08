''Ko pade mrak, se v Portorožu vnamejo spopadi'' #VIDEO

V našem najbolj mondenem obmorskem letovišču se v zadnjem obdobju bije spopad za identiteto kraja. Obmorski lokali, ki so bili skoraj vse leto zaprti, se namreč bojujejo za goste, orožje v tem spopadu pa sta najpogosteje zvrst in glasnost glasbe, ki jo predvajajo. Kar pa moti goste hotelov, ki jih od prve bojne črte loči zgolj cesta. Ti so na našo obalo namreč prišli na počitnice in počitek, glasna glasba pa jim, pravijo, krati tako zaželeni spanec.