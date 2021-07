Popolno razvajanje, ali kako je videti dan v 5-zvezdičnem hotelu le korak do morja

Oglasno sporočilo

Poletje je idealen čas za oddih, na katerem vas od jutra do večera spremlja razvajanje. Predstavljajte si, da se zbudite z razgledom na neskončno morje, dan začnete s pristnim lokalnim zajtrkom, in nadaljujete na zasebni plaži le korak do morja. Popoldne si privoščite masažo v centru dobrega počutja in uživate ob sončnem zahodu v panoramskem bazenu. Dan končate z gurmanskim razvajanjem hotelskega kuharskega mojstra in pred spanjem okusite še nočni utrip bližnjega mesta. Sanje lahko uresničite čisto blizu doma, v elegantnem 5-zvezdičnem Grand Hotel Bernardin, ki je del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts in poskrbi za oddih, ki ga zlepa ne boste pozabili.

Nedavno prenovljeni Grand Hotel Bernardin se nahaja tik ob morju, med mestoma Portorož in Piran.

Vseh 241 sodobno opremljenih sob ima zasebni balkon s pogledom na neskončno morje.

Okrepčajte se z značilnim istrskim zajtrkom, ki vsebuje sestavine lokalnih dobaviteljev.

Hotel ima razkošno zasebno plažo, kjer vas čakajo ležalniki in osebna strežba.

Privoščite si vrhunsko wellness razvajanje v hotelskem centru dobrega počutja Paradise Spa.

Pričakajte čaroben sončni zahod v notranjem bazenu z morsko vodo, ki ponuja panoramski razgled na morje.

Okrepčajte se ob specialitetah lokalnega kuharskega mojstra in kapljici žlahtnega vina v hotelski Restavraciji Sunset.

Po večerji pa se po promenadi, ki vodi mimo Grand Hotela Bernardin, sprehodita do Portoroža, kjer v poletnih večerih kar vre od življenja.

Brezskrbna rezervacija z epidemiološko garancijo Da bo vaša rezervacija oddiha v teh negotovih časih res brezskrbna, so v največji slovenski turistični skupini Sava Hotels & Resorts uvedli nadstandarden set higiensko-zaščitnih ukrepov ter pripravili pogoje nakupa, ki ustrezajo aktualnim razmeram. Slednji med drugim vsebujejo 100 % brezplačno odpoved glede na epidemiološko stanje ter možnost brezplačnega premika ali odpovedi termina.

Naročnik oglasnega sporočila je Sava Hotels & Resorts.