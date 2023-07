Kakšno zdravstveno zavarovanje izbrati za počitnice v tujini?

Pred odhodom na dopust v tujino je nujno razmisliti tudi o nezgodah in boleznih, ki se nam lahko pripetijo in nam hitro pokvarijo zaslužen oddih. Potovalna lekarna morda ne bo zadostovala in bo zato nujen obisk zdravnika. Kako se zavarovati pred nepotrebnimi stroški?

"Ko se podate na pot, je nujno mednarodno zdravstveno zavarovanje, ki je brezplačno za evropski prostor. Za vse države, ki jih boste do destinacije prečkali, imejte krito zavarovanje. Če letite skozi Nemčijo v Afriko in se vam kaj zgodi na letališču v Frankfurtu, je evropska zdravstvena kartica nujna," je na novinarski konferenci Zdravniške zbornice Slovenije opozorila družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček.

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) brezplačno naroči vsak, ki ima v Sloveniji urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Praviloma velja eno leto, zavarovanje pa velja v državah EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem, v Švici, v Makedoniji, v Srbiji, v Črni gori, v Bosni in Hercegovini ter v Avstraliji.

Evropska kartica morda ne bo dovolj

A pozor, z evropsko kartico ste upravičeni do nujne zdravniške pomoči oziroma takojšnjega ukrepanja v navedenih državah le pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže v tuji državi. Vendar le do višine, ki jo v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Za nekatere storitve je v tujini zato potrebno doplačilo, ki ga mora zavarovanec kriti sam.

Evropska kartica namreč ni nadomestilo za turistično zavarovanje in ne krije stroškov zasebnih ambulant. V bolj obiskanih turističnih krajih in kampih so pogosto na voljo le t. i. turistične ambulante, kjer boste morali zdravstvene storitve poravnati sami. Po vrnitvi domov lahko sicer s predložitvijo dokumentacije in originalnih računov na ZZZS uveljavljate povračilo stroškov. A ker so cene v tujini lahko mnogokrat višje kot doma, boste prejeli povrnjeno le v višini povprečnih cen storitev, ki veljajo v Sloveniji.

Prav tako evropska kartica ne krije stroškov prevoza v Slovenijo, stroške prevoza v bolnišnico pa krije le v nekaterih državah. Zato je ne glede na to, ali gremo na daljše potovanje v tujino, priporočljiva sklenitev zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini pri eni izmed komercialnih zavarovalnic, svetuje Slovensko zavarovalno združenje.

Kako izbrati ustrezno zavarovanje?

Pri izbiri primernega zavarovanja za tujino je po nasvetih Slovenskega zavarovalnega združenja treba upoštevati naslednje dejavnike: območje potovanja, višina kritja (odvisna od dejavnosti), število oseb na potovanju, kaj zavarovanje vključuje, trajanje zavarovanja, splošne pogoje zavarovanja in kako se zavarovanje uveljavlja.

"Posameznik naj izbere tisto zavarovanje za tujino, ki najbolj ustreza njegovim potrebam glede na destinacijo in način potovanja. Če se odpravlja v državo, kjer so zdravstvene storitve dražje, naj izbere višjo zavarovalno vsoto, da bo lahko pokril nastale stroške zdravljenja," pa svetujejo v Vzajemni, naši največji specializirani zavarovalnici za prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

Tovrstna zavarovanja med drugim ponujajo široka kritja, 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, storitev posveta in visoke zavarovalne vsote. V Vzajemni je na primer mogoče skleniti zavarovalni paket z zavarovalno vsoto v višini enega milijona evrov. Priporočajo ga zavarovancem, ki se odpravljajo v države, znane po visokih cenah zdravstvenih storitev. Dodajajo, da vsako leto obravnavajo kar nekaj primerov, kjer so stroški zdravljenja zelo visoki (najvišji doslej je znašal pol milijona dolarjev), nastali pa so zaradi hujših obolenj (infarkt, možganska kap ...) ali hujših nesreč (prometne nesreče, nesreče na smučiščih ...).

Premije zavarovanj odvisne od več dejavnikov

"V času poletnih počitnic je na primer aktualno posebno družinsko zavarovanje za Hrvaško z zavarovalno vsoto 25 tisoč evrov, pri katerem družinam nudimo cenejšo premijo zavarovanja za tujino. V tem primeru premija za celo družino za 11 dni bivanja na Hrvaškem znaša 22,95 evra," so na konkretnem primeru ponazorili v Vzajemni.

Premije zavarovanj so sicer odvisne od trajanja in tipa zavarovanja, višine zavarovalne vsote ter od tega, ali zavarovanje sklenete kot posameznik, družina ali skupina. Nekatere zavarovalnice ponujajo tudi ugodna celoletna zavarovanja, da zavarovanja ni treba sklepati ob vsakem odhodu v tujino.