Prebita guma na dopustu? Pošteno se lahko zaplete.

Pred odhodom na daljšo pot je priporočljivo najprej preveriti delovanje avtomobila. Če je avto redno vzdrževan, se lahko tega opravila lotite sami. Preverite nekaj pomembnih stvari, kot so: količina olja in zavorne tekočine, količina sredstva za pranje stekel, delovanje svetlobnih teles in akumulatorja, obrabljenost metlic brisalcev, obvezna oprema in veljavnost kompleta prve pomoči.

Kaj pa, ko gre vendarle nekaj narobe in je treba uveljavljati pravice iz avtomobilskih zavarovalnih asistenc? Kje te sploh veljajo?

Veljavnost vezana na voznika ali avtomobil?

Načeloma veljajo na področju Evrope, ne pa zunaj nje. Pri Zavarovalnici Triglav pojasnjujejo, da se lahko zavarovanje avtomobilske asistence sklene le poleg zavarovanja avtomobilske odgovornosti, sklenjene pri Zavarovalnici Triglav, vezana pa je na vozilo.

Na drugi strani je asistenca za člane AMZS vezana na uporabnika in ne na vozilo. To pomeni, da lahko član pomoč na cesti koristi za več vozil, ki jih vozi (npr. avto, motor, avtodom), tudi če niso v njegovi lasti.

Največkrat uveljavljajo kritja stroškov za vleko vozila, nadomestno vozilo in pomoč na cesti

Preden greste na pot v tujino, poskrbite tudi za zavarovanje potovanj v tujino. V primeru nezgode s poškodbami, ki zahtevajo medicinsko asistenco in prevoz v bolnišnico ali domov, vam lahko zavarovanje prihrani precej stroškov. Poleg obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti priporočamo predvsem sklenitev avtomobilske asistence. Posamezna zavarovanja omogočajo tudi dodatna zavarovanja, na primer prtljage v ali na vozilu, malih živali med prevozom, rehabilitacije po nesreči v prometu, morda celo zavarovanje prtljage uporabnikov mikro prevoznih sredstev in podobno.

"Najpogosteje uveljavljeni kritji sta vleka vozila in nadomestno vozilo, sledi pa jima pomoč na cesti – če lahko težavo odpravimo na kraju, na primer zamenjamo predrto pnevmatiko z rezervno," razkrivajo na Zavarovalnici Triglav.

Ko izgubimo ključe ali nam na cesti zmanjka goriva

Med zanimive zavarovalne primere, ki nam še posebej prav pridejo v tujini, spadajo tudi težave s ključi vozila – če jih izgubimo ali nam jih ukradejo. Takrat vozilo ni več vozno.

Prav tako lahko posamezna zavarovanja krijejo asistenco, če nam zmanjka goriva, in lahko zavarovanje uporabimo za kritje storitev dostave goriva do avtomobila. Ponavadi vam pripeljejo toliko goriva, kolikor ga potrebujete za vožnjo do prve bencinske črpalke. Podobno lahko velja tudi za električne avtomobile. Določene asistence imajo že mobilno polnilno enoto, ki sicer deluje relativno počasi, avtovleka pa lahko električni avtomobil odpelje tudi do najbližje polnilnice.

Zavarovalniška asistenca lahko vključuje tudi dostavo rezervnih delov v tujino, namestitev v hotelu, prevoz zavarovancev in podobno. Prav gotovo je pred dopustniškim potepom dobro prebrati tudi drobni tisk za vsako posamično sklenjeno asistenčno zavarovanje.

Namesto ene bo treba kupiti dve nadomestni pnevmatiki

Eden najpogostejših primerov nevšečnosti je lahko prebita pnevmatika. Mnoge države pa zakonsko zapovedujejo, da ima avtomobil na posamezni osi enako obrabljene pnevmatike. To pomeni, da ni mogoče menjati le prebite pnevmatike, temveč obstaja velika verjetnost, da boste morali pri vulkanizerju kupiti še drugo. Pri pnevmatikah večjih ali manj običajnih dimenzij lahko to pomeni tudi strošek, višji kot 600 evrov.

Zavarovalne asistence stroška pnevmatik ponavadi ne pokrijejo, krijejo pa odvoz vozila. Pri višjih zavarovalnih paketih je lahko krit tudi strošek za zavarovance, če je treba na popravilo pnevmatik (ali pa njihovo dobavo) čakati več dni.

Foto: Gregor Pavšič

Brez potrjene lokacije bo marsikateri izvajalec ostal doma

"V povprečju naše stranke v tujini čakajo 45 minut od klica na asistenčni center do prihoda izvajalca, ki opravi diagnozo na lokaciji škode ali prepelje vozilo do najbližjega servisa za popravilo. Če vozila ni mogoče popraviti isti dan, je izginilo oziroma če je kraj asistenčnega primera več kot 150 kilometrov oddaljen od bivališča in ni mogoče zagotoviti nadomestnega vozila ali organizirati prevoza oseb do njihovega bivališča, potem jim zavarovalnica organizira namestitev," pojasnjujejo na Zavarovalnici Triglav.

Vsi asistenčni centri bodo od klicatelja naprej pričakovali podatke o registraciji avtomobila ali številki zavarovalne police. Zelo pomembno je natančno določiti tudi lokacijo, ki jo je mogoče urediti tudi z lociranjem prek sporočila SMS. To v tujini zahteva vklopljen prenos podatkov.

Nekateri pogodbeni izvajalci v tujino sploh nočejo na teren, dokler nimajo natančnega oziroma potrjenega podatka o lokaciji.

"Pri večjih okvarah ali poškodbah, ko popravilo traja dlje časa, operaterji skladno s pogoji organizirajo prevoz vozila v Slovenijo, manjše pa popravijo na bližnjem pooblaščenem servisu. V tem primeru bo zavarovalnica zahtevala povračilo založenih finančnih sredstev za tisti del stroškov, ki ni krit z drugimi zavarovanji," opozarjajo pri Zavarovalnici Triglav.

Višina zneska, do katerega bo zavarovalnica krila stroške vleke in podobnih storitev, je odvisna od izbranih paketov.