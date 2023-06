Pripravite se: iz Žalca do Brača več kot 13 ur vožnje

Če bi se radi na dopust odpravili z javnim potniškim prometom, se pripravite, da je to lahko že samo po sebi svojevrstna izkušnja – pogosto ne v pozitivnem smislu. V izogib neskončnim zapletom in veliki potrati časa je počitniško destinacijo najbolje izbrati na podlagi dostopnosti z javnim potniškim prometom. Na žalost je potovanje z vlakom ali avtobusom za družino ne samo bolj zamudno, ampak dostikrat celo dražje, kot če bi se odpravili z avtomobilom.

Da bi lahko bil javni potniški promet v Sloveniji precej boljši, priznavajo celo tisti, ki so odgovorni za njegovo izboljšanje. A potovati z javnim potniškim prometom po Sloveniji je vseeno mala malica v primerjavi s tem, da se z njim odpravite čez mejo, sploh če vaš cilj niso najbolj popularne destinacije.

Vzemimo primer, da bi se radi iz Žalca na dopust odpravili do Bola na Braču. Googlovi zemljevidi, ki postajajo vse boljši pri načrtovanju poti, za prihod v soboto dopoldne predlagajo naslednjo možnost. Iz Žalca se z avtobusom Nomaga odpravite v petek ob 18.33 in po 30 postajah in poldrugi uri vožnje v Ljubljano prispete minuto pred 20. uro.

Foto: Google maps

Za prestop imate na voljo 26 minut (če se zgodi kaj na cesti, obstaja torej nevarnost, da naslednjo povezavo zamudimo), prestopite pa na Flixbusov avtobus do Zagreba, kamor ta pripelje ob 22.50.

Na naslednji Arrivin avtobus čakate 40 minut, vas pa ta po celonočni vožnji, ki vključuje trajekt, do Bola pripelje ob 7.25. Za pot torej porabite skoraj 13 ur, prestopate pa dvakrat, kar pod črto niti ni tako zelo slabo.

Pot z avtomobilom na Brač za družino ugodnejša

Za isto pot z avtomobilom googlovi zemljevidi napovedujejo od 7 do dobrih 8 ur vožnje.

Foto: Google maps

Primerjajmo še cene. Avtobus od Žalca do Ljubljane na osebo stane 6,5 evra, naslednji avtobus do Zagreba od 14 do 20 evrov (cene se spreminjajo), zadnji avtobus do Bola na Braču pa 41 evrov. Skupaj torej okoli 65 evrov na osebo v eno smer. Če bi potovala štiričlanska družina z dvema otrokoma, mlajšima od 12 let, bi skupaj plačali okoli 250 evrov.

Če bi se peljali z avtomobilom, bi samo za gorivo porabili od 50 do 70 evrov, k čemur je treba dodati 27 evrov za cestnine in 31 evrov za trajekt. Skupaj to za eno osebo pomeni 120 evrov v eno smer. Če bi potovala štiričlanska družina, bi se malenkost podražil le trajekt, skupaj pa bi plačali manj kot 150 evrov. Ob tem je treba upoštevati, da vinjeto za slovenske avtoceste že imamo in da pri izračunu ne upoštevamo stroškov obrabe in lastništva avtomobila.

Najprej preverite povezave, potem rezervirajte nastanitev

Pot z javnim potniškim prometom do hrvaške obale se lahko hitro zaplete, če so vaš cilj manj popularne destinacije. Najbolj pogosto so problem dolgi prestopni časi zaradi neusklajenih voznih redov, če potujete na otoke s slabšimi ladijskimi povezavami, se zna hitro zgoditi, da morate po poti načrtovati še kakšno nočitev. Pogosto je problem tudi tistih nekaj kilometrov do nastanitve, če se prej ne dogovorite za prevoz. Skratka, načrtovanje je pri takem potovanju ključno.

Zato je bolje prej preveriti povezave in šele nato izbrati nastanitev. V zadnjem času je povezave iz in v Slovenijo okrepil predvsem mednarodni avtobusni prevoznik Flixbus, ki v z lokalnimi prevozniki na Hrvaškem ponuja veliko spodobnih povezav, nakup vozovnic pa je pregleden in enostaven. Ta prevoznik sicer ponuja tudi številne druge povezave do turističnih središč in mest po Evropi, zato velja preveriti njegovo ponudbo.

Vlak v Pulj vozi kar pet ur

Še manj fleksibilno od potovanja z avtobusom je potovanje z vlakom, saj so čezmejne povezave redkejše in skoraj vedno počasnejše. Na Slovenskih železnicah so pojasnili, da iz Slovenije na Hrvaško in nazaj dnevno vozijo direktni vlaki v Zagreb (dobri dve uri vožnje po voznem redu), v Opatijo (tri ure) in na Reko, med poletno sezono pa tudi direktni vlak v Pulj (kar pet ur).

Med Slovenijo in Avstrijo dnevno vozijo vlaki, ki omogočajo potovanja v vsa pomembnejša mesta, na primer v Beljak, Gradec, Salzburg, Innsbruck, Celovec, Dunaj - bodisi z direktnim povezavami bodisi s s prestopanjem.

Med Slovenijo in Italijo dnevno vozi en vlak v Trst, ki pa za pot potrebuje skoraj tri ure. Potnikom je na voljo direktna povezava iz Dunaja preko Ljubljane do Trsta in nazaj z vlakom EuroCity. Potniki lahko direktno, brez vmesnega prestopanja, potujejo bodisi iz Avstrije v Slovenijo ali Italijo in obratno.

Slovenija in Nemčija sta dnevno neposredno povezani z dvema paroma vlakov: dnevni vlak EC Mimara vozi do Frankfurta (več kot 10 ur) in nočni vlak do Stuttgarta (odhodi okoli desetih zvečer, prihodi okrog osmih zjutraj), ki na svoji poti peljeta tudi skozi München, Augsburg, Günzburg, Ulm, Darmstadt … s čemer je Slovenija pridobila neposredno povezavo z večino najpomembnejših ciljnih destinacij v Nemčiji.

S Švico obstaja povezava z direktnim nočnim vlakom, ki vozi na relaciji Zagreb-Dobova-Sevnica-Zidani Most-Ljubljana-Zürich in nazaj.

"Z avstrijskimi in slovaškimi železnicami pa je že dogovorjena vožnja direktnega nočnega vlaka, ki v širši poletni sezoni od začetka maja do prve polovice oktobra 2023 vozi med Bratislavo, Dunajem, Mariborom, Dobovo, Zagrebom, Splitom in obratno. V poletni sezoni vozi tudi direktni nočni vlak na relaciji Budimpešta - Koper in nazaj," pojasnjujejo na Slovenskih železnicah.

Zaradi številnih del pazljivo na vlak

Cene prevozov z vlakom so običajno nižje kot pri avtobusnih prevozih, ki pa so hitrejši Že za 8 evrov je recimo z vlakom mogoče potovati iz Ljubljane v Trst, evro več stane pot do Zagreba, Opatije ali Reke, vožnja do Pulja stane 19 evrov, do Splita ali Šibenika 29 evrov, v Budimpešto je mogoče priti za 15 evrov, vožnja do Dunaja in Salzburga stane slabih 20 evrov.

Posebna zgodba so povezave z Nemčijo, saj so naše železnice z nemškimi dosegle dogovor o povezovanju prodajnih sistemov, tako da so potnikom iz Slovenije na voljo enake nizkocenovne ponudbe (Super Sparpreis Europa in Sparpreis Europa) kot nemškim potnikom. "Cene vozovnic so na voljo že od 27,90 evrov naprej za potovanje iz kateregakoli mesta v Sloveniji v katerokoli mesto v Nemčiji. Enak sistem nizkocenovnih vozovnic imamo tudi pri potovanjih potnikov v Zürich. Tam se cene vozovnic začnejo že od 28,20 evrov …" še pravijo na Slovenskih železnicah.

Na slovenskem železniškem omrežju trenutno potekajo številna investicijska dela, na kar je treba pri načrtovanju potovanja absolutno paziti (sploh pri prestopih) in si ne zastaviti preveč ambicioznih ciljev.

Cene trajektov višje kot lani



V Jadroliniji, ki zagotavlja trajektne prevoze do hrvaških otokov, so v začetku meseca objavili nov cenik z bistveno višjimi cenami. Čeprav so povezave podražili že lansko poletje, so cene to poletje dvignili kar za okoli 20 odstotkov. Pot na Cres bo recimo družino z otrokom v letošnji poletni sezoni stala dobrih 30, kar je približno 17 odstotkov več kot lani, medtem ko se je pot na Pag letos z dobrih 23 evrov podražila na skoraj 28 evrov, kar je približno 20-odstotna podražitev.