Slovenci potujejo: spanje v starih palačah, helikopterji in izbrana kulinarika

"Vsi individualni gosti imajo na potovanju zasebne transferje s šoferjem, ogledi pa so organizirani posebej zanje. Namestitve spadajo v višji kakovostni razred, kar pomeni petzvezdične hotele, luksuzne glampinge ali pa spanje v starih palačah," o potovanjih, ki si jih privoščijo premožnejši Slovenci, pravi Dragan Ljušić, lastnik in direktor potovalne agencije Hiša potovanj. "Ljudje so pripravljeni odšteti nekaj deset tisoč evrov za ogled dirke formule 1 iz boksov ali s krova luksuzne jahte v Monte Carlu. Želijo z vlakom raziskovati Afriko, z ladjo obiskati Antarktiko ali od blizu doživeti etape kolesarske Dirke po Franciji. Že leto in več vnaprej rezerviramo mizo pri kakšnem priljubljenem Michelinovem chefu," pa je pojasnila Barbara Beč, direktorica v družbi Star Travel.

Pri turističnih agencijah smo preverili, kako bodo poletne počitnice preživeli Slovenke in Slovenci, ki imajo nekoliko več pod palcem, in kako globoko bodo morali za svoj luksuz seči v žep.

Dragan Ljušić, lastnik in direktor potovalne agencije Hiša potovanj, je pojasnil, da imajo veliko individualnih strank, ki ne želijo potovati v večji skupini turistov, ampak si želijo potovanje, ki je prilagojeno zgolj njim in njihovemu partnerju ali partnerki, družini ali prijateljem, s katerimi potujejo.

"Ogromno je kulinaričnih želja"

"Individualno potovanje je popolnoma prilagojeno strankam. Vnaprej se dogovorimo glede dolžine potovanja, namestitev, ogledov, izletov, pohodov, potapljanja, kolesarjenja in preostalih aktivnosti na potovanju. Ogromno je kulinaričnih želja, včasih želijo v kakšno določeno restavracijo, katere obisk organiziramo vnaprej. Vsi vodniki so lokalni, ker poznajo okolje ter imajo neprimerno večje znanje in poznavanje izbrane destinacije, saj podpiramo lokalno gospodarstvo. Nekatere manjše skupine želijo imeti tudi slovenskega spremljevalca, ki omogoča prevod, če so morda nevešče v angleščini," je izpostavil.

Vsi individualni gosti imajo na potovanju tudi zasebne transferje s šoferjem, ogledi pa so organizirani posebej zanje. Namestitve spadajo v višji kakovostni razred, kar pomeni petzvezdične hotele, luksuzne glampinge ali pa spanje v starih palačah.

Tovrstna potovanja sicer večinoma organizirajo izven sezone. Premožnejši namreč po naših izkušnjah in povpraševanjih večinoma raje potujejo takrat, ker so destinacije, ki jih izbirajo, po navadi take, da se tja poleti ne hodi. V Indiji je namreč monsun, na Japonskem je zelo vroče, na Karibih pa je poleti velika gneča.

Devet dni Karibov za sedem tisoč evrov na osebo

Kljub temu poleti pripravijo kakšno potovanje v Severno Ameriko ali pa na Karibe, za kamor so letos prodali devetdnevni aranžma po ceni sedem tisoč evrov na osebo.

Gosti na individualnih potovanjih po navadi letijo v poslovnem ali pa celo v prvem razredu, kar pomeni, da za letalske vozovnice plačajo tudi dva tisoč evrov in več. Aranžmaji brez letalskih vozovnic pa stanejo lahko tudi do 15 tisoč evrov na osebo. Približno za ta denar je po Ljušićevih besedah mogoče dobiti 14-dnevno individualno potovanje po Japonski z zelo dobrimi hoteli, lastnim šoferjem in vodnikom ter notranjimi leti po Japonski.

Kompas: Aranžmaji na Mediteranu za okoli osem tisoč evrov

"Največ rezervacij beležimo, kar je običajno za ta letni čas, na Mediteranu. Poleg Turčije je aktualen tudi Ciper, cene paketnih aranžmajev pa se gibljejo okoli osem tisoč evrov. Tudi otok Tenerife je aktualen, cene tovrstnih paketov so tudi, v povprečju, okoli osem tisoč evrov. Grški otoki pa so stalnica tako v ponudbi kot izbiri pri cenovno manj občutljivih gostih. Eksotični Maldivi, Sejšeli in Mavricij so priljubljeni skozi vse leto, cene se gibljejo od pet tisoč evrov naprej," so nam sporočili iz agencije Kompas in dodali:

"Ni pa poletni čas samo čas za počitnice, veliko ljudi se odloči za potovanja. V kategoriji cenovno manj občutljivih potnikov so to večinoma potovanja, pripravljena po meri naročnika, torej niso skupinska. Zelo priljubljena so potovanja na sever Evrope, vse tja do Nordkappa, ali pa potovanja v evropske prestolnice. Seveda so tudi cene primerne storitvam, ki jih želi naročnik, recimo izbira poslovnega ali prvega razreda potovanja, nastanitve v luksuznih petzvezdičnih hotelih, VIP-prevozi, ogledi raznih svetovno znanih predstav ali razstav. Te se gibljejo od pet tisoč evrov naprej."

Več kot sto tisoč evrov za družinske počitnice

Barbara Beč, direktorica v družbi Star Travel, nam je pojasnila, da ima večina premožnih Slovencev v lasti plovilo, zato počitnikujejo na jahtah ali jadrnicah na Jadranu.

"Sicer tudi poleti za kakšen dan odidejo na Mikonos, Azurno obalo, v Marbello, na Costo Smeraldo na Sardiniji ali Taormino na Siciliji. Večina pa luksuzne destinacije obišče, ko je pri nas slabo vreme in zima. Za prav nič luksuzno sobo, le kakšnih 20 kvadratnih metrov, je treba v Taormini ali na Amalfijski obali poleti odšteti krepko čez tisoč evrov na noč. Seveda pa je pogled tisti, ki šteje, in zanj je pač treba globoko seči v žep," je pojasnila.

Kot pravi, je na splošno vedno večje vprašanje po doživetjih: "Ni dovolj luksuzna soba ali suita, ni dovolj prevoz v poslovnem ali prvem razredu. Ljudje si želijo več. Pripravljeni so odšteti nekaj deset tisoč evrov za ogled dirke formule 1 iz boksov ali s krova luksuzne jahte v Monte Carlu. Želijo z vlakom raziskovati Afriko, z ladjo obiskati Antarktiko ali od blizu doživeti etape kolesarske Dirke po Franciji. Že leto in več vnaprej rezerviramo mizo pri kakšnem priljubljenem Michelinovem chefu. Pozimi sta zelo priljubljena prosto smučanje s helikopterskim prevozom in spanje v hotelu, narejenem iz ledu."

Najdražji aranžma, ki so ga prodali letos, je za štiričlansko družino stal nekaj čez 100 tisoč evrov. Kaj ta zajema, pa naj ostane skrivnost, zagotovo pa bosta dva tedna počitnic, ki si ju je privoščila ta družina, za vedno ostala v njihovih srcih," je sklenila.

Zabave kot na najboljših koncertih

"V letošnji sezoni beležimo kar nekaj rezervacij za prestižne namestitve na Zakintosu, luksuzne vile na Santoriniju, premium hotele na Kanarskih otokih, prav tako pa seveda tudi bolj eksotične rezervacije, kot so luksuzne verige v Dubaju, premium lokacije na Maldivih, rezervacije prestižnih križarjenj itd. Primer tipične prestižne rezervacije zajema vilo z bazenom, džakuzijem na sami plaži in s storitvijo, prilagojeno posameznemu gostu. Prav tako pri križarjenjih govorimo o zakupu prestižnih kabin z individualno postrežbo, vključeno zabavo kot na najboljših koncertih in podobno. Govorimo o rezervacijah, ki lahko cenovno dosežejo tudi do deset tisoč evrov na teden – oziroma tudi več," pa so nam pojasnili v agenciji Relax turizem.