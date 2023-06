To vam svetujejo na ZZZS pred poletnimi potovanji

Na ZZZS pred poletno turistično sezono zavarovancem svetujejo, da za čas bivanja v tujini pravočasno uredijo svoje zdravstveno zavarovanje in pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. S tem se lahko izognejo neposrednemu plačilu praviloma visokim stroškom za opravljene nujne oz. potrebne zdravstvene storitve v tujini, so poudarili.

"Predvsem svetujemo, da si naši zavarovanci pravočasno naročijo evropsko kartico," je na novinarski konferenci poudaril direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Klemen Ganziti. Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče preprosto naročiti na spletni strani zavoda ali z mobilnim telefonom. Zavarovane osebe, ki kartico že imajo, naj preverijo rok njene veljavnosti.

Obisk na zavodu ni potreben

Zavarovane osebe največ evropskih kartic vsako leto naročijo junija in julija, zato bo med 15. junijem in 31. julijem letos pretekla veljavnost 315.924 evropskim karticam.

Evropsko kartico je mogoče naročiti 30 dni pred potekom njene veljavnosti. Zavarovanci jo lahko naročijo na več načinov – na spletni strani, pa tudi prek sporočila SMS. To storijo tako, da na telefonsko številko 031 771 009 pošljejo sporočilo, ki mora vsebovati kratico EUKZZ, ob njej pa številko posameznikovega zdravstvenega zavarovanja. Zato obisk zavarovancev na zavodu za namen pridobitve evropske kartice ni več potreben.

Naročilo je po besedah Ganzitija zelo preprosto, ob njem pa zavarovanci po novem na elektronsko pošto prejmejo tudi elektronski certifikat. Certifikat je začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico, ki velja največ 90 dni. S certifikatom lahko zavarovanec uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini kot bi sicer z evropsko kartico.

Na Hrvaškem bodite še posebej pozorni

Zavarovanci, ki so obvezno zdravstveno zavarovani v Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v tujini pravico do nujnega oz. potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravic do zdravstvenih storitev je odvisen od tega, v kateri državi zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve.

Ob tem na ZZZS opozarjajo, da na Hrvaškem t. i. turistične ambulante nimajo sklenjene pogodbe s hrvaško zdravstveno zavarovalnico, zato je treba v teh ambulantah stroške opravljenih storitev v celoti plačati in jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico. Nekatere turistične ambulante so v prostorih zdravstvenih domov, zato morajo biti zavarovane osebe še posebej pozorne, ali so obiskale ambulanto, ki ima sklenjeno pogodbo s hrvaško zavarovalnico.

V primeru obiska katere od turističnih ambulant na Hrvaškem lahko sicer zavarovanec shrani račun in medicinsko dokumentacijo, potem pa pri ZZZS vloži zahtevek za povračilo. A lahko zavod v tem primeru prizna povračilo le v višini pogodbene cene v javni mreži na Hrvaškem.

Druga posebnost Hrvaške je po besedah Ganzitija t. i. participacija, kjer pri vsakem obisku zdravnika, izdanem receptu ali napotnici posameznik doplača določen znesek. Participacijo morajo plačati tudi tujci, izvedbo določene zdravstvene storitve pa krije evropska kartica.

ZZZS je v letu 2022 izdal 592.115 evropskih kartic za uveljavljanje zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini. Za večino zavarovanih oseb je evropska kartica veljavna eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če sami niso zavarovanci, pa je veljavna pet let oz. do dopolnjenega 18. leta. Datum veljavnosti je sicer zapisan na kartici.