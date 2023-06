Triki in pasti pri iskanju ugodnih namestitev

Rezervacija turistične namestitve ni bila nikoli tako preprosta kot danes. Splet je poln iskalnikov in različnih specializiranih platform, na voljo je tudi ogromno informacij, ki lahko olajšajo odločitev. A to še ne pomeni, da pri rezervaciji namestitve v lastni režiji ni nobenih pasti in da je rezervacija mimo agencije vedno najboljša možnost. Razkrivamo nekaj nasvetov, trikov in pasti pri rezervaciji turistične namestitve.

Spletni iskalniki, turistične agencije in specializirane platforme, kot na primer booking.com, airbnb, tripadvisor, expedia ali hotels.com, so lahko odlična izhodišča za iskanje turističnih namestitev. Zgodi se lahko, da se cene za iste namestitve na teh platformah razlikujejo, zato je, če imate čas, smiselno primerjati ponudbo na več spletnih mestih.

Preden začnete iskati turistično namestitev, razmislite o tem, kaj želite od namestitve – je to udoben hotel, samostojno stanovanje, kampiranje ali morda nekaj povsem tretjega? Odločite se, kje želite bivati: vam je na primer pomembno, da je to blizu turističnih znamenitosti, plaže, bolj na samem ali v središču dogajanja?

Pomembne so lahko tudi storitve, ki jih nudi namestitev: za nekoga je to bazen, za drugega parkirišče, komu sta ključna fitnes ali restavracija, veliko ljudi išče tudi namestitve, kjer so dovoljeni hišni ljubljenčki. Ker večina spletnih strani za rezervacijo omogoča iskanje po točno določenih kriterijih, lahko v kombinaciji s cenovnim razponom in lokacijo izjemno skrčimo izbor potencialnih namestitev.

Splet je lahko vaš najboljši prijatelj

Predvsem za manj izkušene s spletno rezervacijo namestitev obstaja tudi nekaj pasti, ki pa se jim je večinoma mogoče izogniti. Ker fotografije gostitelja na spletnih iskalnikih pogosto ne pokažejo vsega, se je na primer veliko bolje zanašati na fotografije gostov, po možnosti na več iskalnikih namestitev.

Ljudi poleg ugodne cene večinoma pritegnejo visoke ocene namestitve na spletnih iskalnikih, a so te ocene lahko tudi zavajajoče, če jih ni dovolj. Varneje je zato izbirati namestitve z več oddanimi ocenami in fotografijami gostov, pri čemer je vedno smiselno preveriti tudi najslabše ocene. Lahko da je katerega od gostov zmotila kakšna podrobnost, ki bo za vas nepomembna, lahko pa si s tem prihranite marsikatero presenečenje.

Lokacijo namestitve in njeno okolico je smiselno preveriti na Googlovih zemljevidih, kjer se da tudi na razmeroma preprost način pozanimati, kakšne so možnosti javnega prevoza, če na primer ne potujete z avtomobilom.

Večino rezervacij brez težav odpovemo

Pri iskanju namestitve je ključno, da se tega lotimo zgodaj. Najbolje je, da to storimo, takoj ko se odločimo, kam želimo potovati. Večina ponudnikov omogoča brezplačno odpoved rezervacije do le nekaj tednov pred načrtovanim bivanjem, zato je lahko pametna ideja hitra rezervacija več namestitev v želenem terminu in kasnejše krčenje izbora.

Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga v Turistični agenciji Sonček, sicer pravi, da iskanje namestitev v lastni režiji vendarle ni za vsakogar. "V času interneta seveda ni težko organizirati lastnega popotovanja, je pa za to potrebnega nekaj več časa, doslednosti in potrpežljivosti. Po drugi strani pa je veliko ljudi, ki radi potujejo, vendar nimajo časa, da bi sami vse raziskovali in organizirali. Nekateri pa se preprosto v rokah agencije počutijo varnejše," pravi sogovornica.

Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga v Turistični agenciji Sonček, pravi, da so agencije s cenami hotelskih namestitev konkurenčne, ker pogosto že vnaprej zakupijo del njihovih kapacitet.

Po njenih besedah imajo agencije pogosto tudi nižje cene hotelov, saj imajo zakupljene kapacitete, ki jih v veliki meri plačajo vnaprej, in tako marsikateremu hotelirju pomagajo, da sezono sploh zažene. Prav tako agencije vnaprej kupijo vstopnice za različne priljubljene znamenitosti, na primer za vstop v gradove Ludvika Bavarskega, kamor brez mesece vnaprej kupljene vstopnice skoraj več ni mogoče priti.

"Sicer smo že tri sezone priča fenomenu, da so last minute cene pogosto višje kot redne, kaj šele first minute cene. Razen tega so zdaj tudi pri hotelih cene fleksibilne – tako kot so bile doslej samo pri letalskih kartah. Preprosto splet omogoča, da se lahko cene tudi vsakodnevno spreminjajo in se prilagajajo trgu. Zato nagovarjamo potnike k hitri rezervaciji, po možnosti že januarja, ko gre za poletne počitnice," svetuje Jeza Koritnik.

Cene nižajo v termah in na Obali

Ob tem je zanimivo, da v Sončku opažajo, da se letos očitno slabše prodajajo aranžmaji v mnogih slovenskih termah in celo na Obali, zato je v tem trenutku tam mogoče dobiti kakšno last minute ponudbo po znižani ceni.

Za posameznike, ki so bolj fleksibilni pri datumu, Jeza Kotnik svetuje, naj na Hrvaškem raje dopustujejo že junija, ko je že povsem poletno, cene pa so nekoliko nižje, ali pa dopust zamaknejo na september. "Prav tako na primer deževno obdobje na Maldivih ne pomeni, da takrat tam ne morete preživeti lepih sončnih počitnic – treba se je pač sprijazniti z nekaj dežja. Kdor je lahko časovno fleksibilen, lahko potuje veliko ceneje in predvsem zunaj obdobij, ko je na destinaciji največja gneča. Torej zmaga dvakrat," izpostavlja sogovornica.

Da je prav trend rezervacij v jesenskih terminih v porastu, pravijo v Kompasu, kjer izpostavljajo Grčijo in Turčijo kot destinaciji, ki sta za morske počitnice primerni še oktobra.