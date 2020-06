Na Hrvaškem se nadaljuje predvolilna kampanja za parlamentarne volitve, ki bodo 5. julija. Hrvaška stranka HDZ, ki trenutno vodi državo, kot eno od prioritet prihodnjega mandata napoveduje vzpostavitev spletnega portala za rezervacijo zasebnih nastanitev.

Kot napovedujejo v HDZ, bi bila provizija največ pet odstotkov. Za primerjavo, Booking.com ponudnikom nastanitev zaračuna okoli 15-odstotno provizijo. V največji hrvaški stranki napovedujejo, da bodo do konca mandata, če zmagajo, ustvarili 20 tisoč novih delovnih mest v turizmu in spodbudili gradnjo do sedem tisoč novih hotelskih sob do konca mandata.

Na Hrvaškem je ideja dvignila veliko prahu. Hrvoje Bujas iz hrvaškega združenja podjetnikov Glas poduzetnika je za hrvaški medij Index.hr dejal, da HDZ s tem predlogom nasprotuje prostemu trgu.

Kot je dodal, je projekt nelojalna konkurenca vsem hrvaškim portalom in turističnim agencijam, ki v svojih paketih ponujajo zasebno nastanitev. "To je največji napad na prosti trg v Republiki Hrvaški in bodite prepričani, da od tega ne bo nobenega učinka. Porabili bodo na desetine milijonov evrov, zaposli kup 'zaslužnih' ljudi, rezultata pa ne bo, saj ga država še nikoli ni imela," je še dejal.

"Odkrivanje tople vode"

Emanuel Tutek iz svetovalne družbe BlueRock Consulting je za hrvaški časnik Jutarnji list dejal, da gre za odkrivanje tople vode. "Zakaj ponuditi izdelek, ki nikakor ni nov in inovativen in ki v tujini že več let deluje bolje in uspešneje kot pri nas. Kako bi sploh financirali tak sistem. In ali vemo, da mednarodna podjetja v razvoj in raziskave tovrstnih platform vložijo do nekaj milijard dolarjev na leto," se sprašuje Tutek.

Če je bila v ozadju ideja za izboljšanje domačih nastanitev, potem tega ne bi smeli delati s spodbujanjem prodaje, ampak s spodbujanjem izboljšave nastanitev, kar pa bo nato vplivalo na najboljšo umestitev na tujih platformah za rezervacije, še pravi Tutek.

