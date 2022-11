Kako bomo potovali v 2023? V ospredju bo sedem trendov.

"Prihodnje leto bo mogoče prav vse, saj bodo ljudje iskali ravnovesje v svetu, polnem protislovij," so pri spletni rezervacijski platformi Booking.com pospremili veliko raziskavo, s katero so skušali ugotoviti, kako bomo potovali leta 2023. V raziskavo so vključili več kot 24 tisoč ljudi iz 32 držav, iz ugotovitev pa izluščili sedem napovedi, kakšna potovanja bodo v ospredju prihodnje leto.

Rajska divjina

Booking.com napoveduje, da bo odklop od vsakdanjika prihodnje leto bolj priljubljen kot kadarkoli, skoraj polovica njihovih anketiranih se namreč želi na prihodnjem potovanju vrniti k osnovam, pobegniti pred sodobnim svetom in pri sebi obdržati le tisto, kar je nujno za preživetje. Vse bolj priljubljene bodo trajnostno usmerjene nastanitve v neokrnjeni naravi, kjer pa bodo mnogi vendarle želeli nekaj udobja in – tako je odgovorila več kot polovica anketiranih – povezavo s spletom.

Virtualni popotniki

Skoraj polovica vprašanih v raziskavi, ki jo je izvedel Booking.com, je napovedala, da bodo prihodnje leto še pogosteje potovali virtualno. Kaj to pomeni? Zagotovo ste tudi sami že načrtovali potovanje tako, da ste pregledali vse fotografije destinacije, ki ste jo nameravali obiskati, in na YouTubu pregledali videoposnetke, da bi si lažje predstavljali vzdušje. Prihodnje leto bo to še bolj v porastu, razširjena in virtualna resničnost bosta omogočali, da bodo potovanja v navideznem svetu vse bolj "oprijemljiva" in bodo morda pri kom celo nadomestila premik s točke A na točko B.

Skok iz cone udobja

Potem ko nas je pandemija dolgo zapirala v dobro poznana območja, si bodo prihodnje leto mnogi želeli doživeti popoln kulturni šok. Za nekatere bo to potovanje v kraje s povsem drugačno kulturo in jezikom, za druge bo to raziskovanje manj znanih krajev, ki jih turizem še ni dosegel in nepopravljivo spremenil, spet tretji bodo izzivali sami sebe z adrenalinskimi podvigi ali pa pokušino eksotične hrane, ki so se ji do zdaj izogibali.

Hrepenenje po dobrih starih časih

Čeprav se preteklosti običajno spominjamo oziroma si jo predstavljamo lepšo, kot je dejansko bila, bo vrnitev k dobrim starim časom prihodnje leto eden glavnih trendov. To bodo lahko tako potovanja k znamenitostim in atrakcijam iz starih filmov kot stari načini potovanja, na primer vožnja z avtobusom. Prav tako pri Booking.com napovedujejo ponovno rast priljubljenosti destinacij, ki so kot najbolj vroče slovele pred 20, 30 ali več leti, kjer bodo popotniki obujali spomine na počitnice iz svoje mladosti.

Oddih za telo in duha

Potovanja za umirjanje misli, telesa in duha bodo prihodnje leto dosegla nov vrhunec, napoveduje Booking.com. Centri dobrega počutja, počitnice z jogo in meditacijo ter treningi čuječnosti so priljubljeni že nekaj časa, v prihodnje pa bodo še bolj. K temu dodajte še bolj ekstremne terapije telesa in duha, kot so "potovanja" s psihedeličnimi učinkovinami, recimo ajavasko, pa tudi čutne počitnice, kjer sodelujoči raziskujejo različne definicije medosebnih razmerij in spolnosti.

Nova raven "teambuildingov"

Nihče na oddih noče vzeti službe in delovnih obveznosti, drugo pa je, če delodajalec zaposlene odpelje na oddih. Z normalizacijo dela in potovanj po pandemiji so se vrnile tudi službene poti, ki pa jih želijo ljudje vse bolj izkoristiti tudi za povezovanje s svojimi sodelavci. Mnogo sodelujočih v raziskavi Booking.com zagovarja zamisel skupnega oddiha s sodelavci, na katerem bi izboljšali medsebojne odnose in dvignili učinkovitost ob vrnitvi na delo.

Premišljeno zapravljanje

V času globalne gospodarske negotovosti bo načrtovanje proračuna za potovanja še pomembnejše. A bolj kot varčevanje na vsakem koraku so anketiranci poudarili, da bodo na potovanjih prihodnje leto za stvari, ki jim največ pomenijo, z veseljem zapravili več denarja. Ob tem pa bodo nedvomno še vedno iskali kraje, nastanitve in izkušnje, ki jim bodo za zapravljeni denar ponudile največ.

