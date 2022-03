Med najlepšimi železniškimi progami v Evropi tudi slovenska

Euronews je objavil seznam najlepših potovanj z vlakom po Evropi, ki jih morate opraviti leta 2022, in med njimi je tudi slovensko. Gre za sto let staro bohinjsko železniško progo, ki poteka od Jesenic proti Gorici in do Trsta.

Z železniškim omrežjem, ki se razteza na stotine tisoč kilometrih, je Evropa ena najbolj raznolikih in dostopnih destinacij za potovanje z vlakom na svetu. Med španskimi luksuznimi vlaki s petimi zvezdicami in sto let starimi železniškimi progami v Sloveniji so na Euronewsu izbrali najbolj spektakularna evropska potovanja z vlakom za vašo naslednjo železniško avanturo.

Bohinjska železniška proga je zgodovinsko in tehnično bogata

Med triurno vožnjo od Jesenic v Sloveniji do Trsta v Italiji se vozimo po zasneženih vrhovih Julijskih Alp, kjer se povzpnemo na največji kamniti ločni most na svetu, katerega glavni lok je dolg 85 metrov, in v najdaljši slovenski železniški predor, dolg 6.327 metrov. Sto let stara proga je bila prvotno zgrajena za povezavo zahodne Avstrije in južne Nemčije s takratnim avstro-ogrskim pristaniščem Trst. Danes pa proga služi kolesarjem in pohodnikom, ki prek nje dostopajo do čudovitih poti regije, in ljubiteljem vina, ki raziskujejo novogoriške kleti. Na potovanje se je najbolje odpraviti od maja do novembra, saj takrat parni vlak vleče vagone, osebje pa nosi enake uniforme, kot so jih nosili v času Avstro-Ogrske med letoma 1900 in 1906.

Bohinjska železnica vodi skozi Julijske Alpe. Foto: Shutterstock

Več o bohinjski železniški progi:

Razkošen španski spalni vlak Transcantabrico ima kar pet zvezdic

V Španiji se lahko na potovanje odpravite z izjemno razkošnim spalnim vlakom Transcantabrico, ki goste popelje na osemdnevno potovanje od španskega zgodovinskega mesta Santiago de Compostelo do romanskega mesta Leon. Pot skozi severna obalna mesta Santander in Bilbao ponuja razkošen pogled na Kantabrijsko morje in zelene vrhove Asturije ter možnost raziskovanja narodnega parka Picos de Europa in plaž Ribadea. Pot seveda vključuje tudi pokušino hrane in vin svetovnega razreda. Ustavite se namreč v nekaterih najboljših restavracijah z morskimi sadeži v regiji, kjer na krovu strežejo Michelinove jedi po naročilu. Vlak sestavljajo vagoni Pullman iz leta 1923, ki so preoblikovani v razkošne apartmaje, ti pa vsebujejo celo lastne kopalnice z džakuzijem.

Transcantabrico prečka most čez reko Ebro pri Ariji v Burgosu. Foto: Shutterstock

Bergenska železnica je najvišje ležeča železniška proga v severni Evropi

Bergenska železnica, ki prečka narodni park Hardangervidda na 1237 metrih, je najvišja glavna železniška proga v severni Evropi. 371 kilometrov dolga pot se začne v Oslu, potuje po zelenih nižinah in jezerih indigo barve, nato pa se vzpenja mimo steklenih fjordov, gozdnatih rek in zasneženih gorskih prelazov. Potovanje z vlakom od Osla do Bergna, ki se prebije skozi 180 predorov in se ustavi na 22 postajah, traja približno sedem ur, mnogi obiskovalci pa pot združijo z vožnjo po odcepu bergenske železnice Flåm, najstrmejše evropske železnice standardne širine.

Potovanje z vlakom od Osla do Bergna traja približno sedem ur. Foto: Shutterstock

Sedem ur in pol dolgo potovanje ponuja čudovit razgled na Švicarske Alpe

Najbolj znamenito potovanje z vlakom v Švici poteka skozi zimsko čudežno deželo visokih zasneženih vrhov, gostega alpskega gozda in 61 metrov visokih kamnitih viaduktov, ki se dvigajo iz globokih dolinskih sotesk. Vlak, imenovan Glacier Express, doseže povprečno hitrost 38 kilometrov na uro. Sedem ur in pol dolgo potovanje poteka od smučarskih središč Zermatt do St. Moritza, kar daje potnikom dovolj časa, da uživajo v razgledih na Švicarske Alpe, medtem ko srkajo šampanjec ali uživajo v pokušini prekajene postrvi in govejega tartarja. Mnogo obiskovalcev se odpravi še na tek na smučeh v Oberwald ali na vzpon na Gornegrat z najvišjo evropsko zobato železnico, ki ponuja čudovit razgled na goro Matterhorn.

Sedem ur in pol dolgo potovanje poteka od Zermatta do St. Moritza, kar daje potnikom dovolj časa, da uživajo v razgledih na Švicarske Alpe. Foto: Shutterstock

Na Škotskem se lahko peljete po poti Harryja Potterja

Na liniji West Highland Line na Škotskem lahko spremljate potovanje najbolj znanega čarovnika na svetu Harryja Potterja. Peturno potovanje v jakobinskem parnem vlaku nad Glenfinnanom, viaduktom z 21 loki, potnike popelje iz Glasgowa do visokogorskega pristanišča Mallaig. Tam si lahko ogledate 267 kilometrov steklenih jezer in močvirja vresja, ki sestavljajo jezero Loch Lomond, narodni park Trossachs in Rannoch Moor. Vlak pelje skozi nekatere najbolj divje dele Združenega kraljestva, kar pomeni, da obstaja velika verjetnost, da boste opazili jelene ali lebdečega orla.

Peturno potovanje potnike popelje nad Glenfinnan, viadukt z 21 loki. Foto: Pexels

V Črni gori najdemo eno najmlajših železniških prog v Evropi

Montenegro Express, odprta leta 1976, je ena najmlajših evropskih železniških prog na dolge razdalje. Čeprav se morda ne more kosati z zgodovinsko bogatimi železniškimi potovanji, pa pogled na gore to zagotovo nadomesti. 12-urno potovanje se začne v črnogorskem pristaniškem mestu Bar in nadaljuje skozi 254 predorov in čez 435 mostov skozi Dinarske Alpe do srbske prestolnice Beograd. Prek 475 kilometrov vas Montenegro Express pripelje v narodni park Biogradska Gora, enega redkih ohranjenih deževnih gozdov v Evropi, ob Skadarsko jezero, največjo jezero v južni Evropi, in celo v dele Bosne in Hercegovine. Če želite imeti najboljši razgled, se prepričajte, da sedite na levi strani vlaka, ko potujete iz Bara v Beograd.

Po 475 kilometrih vas Montenegro Express pripelje v narodni park Biogradska Gora, enega redkih ohranjenih deževnih gozdov v Evropi. Foto: Shutterstock