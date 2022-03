Primerjava stroškov vožnje z vlakom in avtom

Z abonentskimi mesečnimi vozovnicami do izjemnega prihranka

Čeprav lahko na slovenskih tirih opazimo vse več novih vlakov, pa cene vozovnic, za razliko od energentov, ostajajo nespremenjene. Morda je prišel čas, da za dnevno pot na delo osebni avtomobil zamenjate za vlak. Temu v prid pritrjuje tako skrb za okolje kot tudi vaša denarnica. Koliko boste prihranili, je seveda odvisno od tega, kje živite in kam hodite na delo. Za lažjo predstavo smo naredili izračun za nekaj različnih relacij po Sloveniji.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Za vse izračune stroška vožnje z osebnim avtomobilom smo uporabili izračun AMZS, ki upošteva trenutno ceno dizelskega goriva ter povprečno porabo sedem litrov na sto kilometrov. Če ste doma v Mariboru, na delo pa se vozite v Ljubljano, boste samo za gorivo odšteli 28,60 evra na dan. Seveda smo upoštevali vožnjo v obe smeri. Povprečen mesec ima 21 delovni dni, kar pomeni, da bi na mesec za vožnjo z osebnim avtomobilom iz Maribora do Ljubljane ter nazaj porabili 600,60 evra. Ko to primerjamo z abonentsko mesečno vozovnico Slovenskih železnic, ki za to relacijo stane 268,80 evra, je razlika več kot očitna. Prihranek je namreč kar 331,80 evra, ob čemer v izračunu nismo upoštevali letne vinjete za slovenske avtoceste ter druge stroške, povezane z rabo avtomobila. Ne pozabimo niti na parkirišča, ki so še posebej v prestolnici tudi precej draga.

Brežičani lahko na mesec za vožnjo z osebnim avtomobilom na delo v Ljubljano porabijo kar 507,78 evra, medtem ko bi za abonentsko mesečno vozovnico odšteli le 215,60 evra. Tako bi na mesečni ravni prihranili kar 292 evrov.

Krajše relacije pomenijo sicer nižje stroške prevoza, a prihranek je vse prej kot zanemarljiv. Za vožnjo iz Kočevja bi z osebnim avtomobilom porabili 273 evrov, z abonentsko mesečno vozovnico Slovenskih železnic pa le 162,40 evra, vaš prihranek je torej 110,60 evra. Podobno lahko prihranite tudi pri vožnji iz Kamnika. Vaš prihranek, ob upoštevanju istega izračuna, bi bil tudi tukaj več kot 50 evrov na mesec.

Izjemni prihranki ob nakupu polletnih in letnih vozovnic

Pri Slovenskih železnicah potnikom omogočajo tudi nakup polletnih ali enoletnih abonentskih vozovnic, ki zagotavljajo še večje prihranke. V primerjavi z mesečnimi vozovnicami bodo ob nakupu polletne vozovnice za relacijo Maribor–Ljubljana prihranili eno celo mesečno vozovnico, torej 268,80 evra. Ob nakupu letne vozovnice pa bodo v primerjavi z mesečno na letni ravni prihranili kar 1.075,20 evra, kar je enako štirim mesečnim vozovnicam. Z drugimi besedami, nakup letne abonentske vozovnice pomeni štiri mesece brezplačne vožnje. Glede na rast cen vseh življenjskih stroškov je to še kako dobrodošla novica.

Z letno abonentsko vozovnico za vlak se štiri mesece vozite brezplačno.

Vsekakor je torej letna ali vsaj polletna vozovnica bolj ekonomična odločitev. Za tiste, ki razmišljate, da bi svojega osebnega konjička zamenjali za vlak, pa bodo prihranki, še posebej ob polletnih in letnih abonentskih vozovnicah, še toliko večji. Na že omenjeni relaciji Maribor–Ljubljana lahko taki potniki polletno oziroma letno računajo na kar 1.990,80 evra oziroma 3.981,60 evra prihranka.

Večina novih vlakov je električna

Potovanje z vlakom v razvitem svetu postaja vedno bolj priljubljeno, saj se potrošniki vse bolj zavedajo svoje vloge pri skrbi za okolje. Ta namreč tlakuje pot do kolektivnega pristopa, ki zagotavlja prepotrebne spremembe. Vsak posameznik lahko z odgovornim ravnanjem pripeva svoj delež k čim nižjemu onesnaževanju. Med taka dejanja spada tudi vožnja z vlakom, ki je hkrati tudi varnejša oblika poti. Potniki lahko čas potovanja namenijo sopotnikom, delu, razmišljanju, meditaciji ali pa preprosto počitku.

Na Slovenskih železnicah si želijo, da bi čim več ljudi preizkusilo potovanje z vlakom, medtem ko bodo oni poskrbeli, da bo potovanje prijetno, trajnostno in ugodno. Tudi sami namreč stremijo k skrbi za okolje. V primerjavi z drugimi oblikami prevoza ima železnica veliko prednost prav pri načinu pogona. Že danes namreč za prevoz potnikov in tovora na Slovenskih železnicah uporabljajo električno energijo, ki je v 50 odstotkih pridobljena iz obnovljivih virov. Pri prevozu potnikov med Mariborom in Ljubljano tako železnica porabi povprečno šestkrat manj energije na potnika, kot je porabljene v cestnem avtomobilskem prometu.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Večina novih vlakov je električna. Ker niso vse proge elektrificirane, je nekaj vlakov tudi dizelmotornih. Nekateri med njimi že danes vozijo po Sloveniji, do konca leta pa se bo število vseh novih vlakov povzpelo na 52. Od tega jih bo 21 enonadstropnih in deset dvonadstropnih električnih ter 21 enonadstropnih dizelskih vlakov. Novi vlaki pomembno vplivajo na kakovost vožnje ter dobro počutje potnikov med potjo. Vrata so opremljena z izvlečenimi stopnicami, kar omogoča preprostejši vstop in izstop tudi za gibalno ovirane osebe. Vsi vlaki so zelo prostorni. To velja tudi za toaletne proste, ki so s previjalno mizo, avtomatsko klimo in velikimi panoramskimi okni nadvse primeri tudi za invalide in mlade starše.

Za zeleno prihodnost: kombinacija vlaka in kolesa

Na novih vlakih je tudi več prostora za prevoz koles, prav tako so na postajah na voljo nova parkirišča za kolesa. Ta ponudba pa se še širi, tudi v sodelovanjih z lokalnimi skupnostmi. To omogoča hitrejšo in še bolj zeleno pot. Zakaj bi se od doma do železniške postaje peljali z avtomobilom in iskali parkirišče, ko pa se lahko odpravite kar s kolesom. Če le seveda vaša pot ni predolga. V tem primeru se lahko še vedno odločite in na Slovenskih železnicah kupite kombinirano vozovnico IJPP.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Na novih vlakih lahko tudi v miru uživate v vseh ugodnostih, ki jih ponuja sodobna tehnologija. Vtičnice za polnjenje elektronskih naprav bodo poskrbele, da vašim napravam nikoli ne bo zmanjkalo baterije, z brezplačnim signalom Wi-Fi pa boste lahko neomejeno in brezskrbno dostopali do internetnih vsebin. Tako bo vaša pot do cilja minila hitreje in še prijetneje.