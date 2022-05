To so na Instagramu najbolj priljubljene evropske plaže #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko greste na počitnice, je danes najpomembnejše, da to vsi vedo. Večina ljudi namreč trenutke s svojih počitnic objavi na Instagramu. Toda kateri kraj oziroma plažo obiskati, če želite dobiti najlepše fotografije za svoj profil? Potovalna agencija The Thinking Traveler je s študijo ugotovila, katere evropske plaže so na Instagramu najbolj priljubljene.

Študijo so opravili tako, da so sešteli objave na Instagramu, ki vključujejo ključnik z imenom plaže.

Seznam desetih najbolj priljubljenih plaž v Evropi glede na število uporabljenih ključnikov:

1. Plaža Etretat v Franciji (406.321 objav):

Na vrhu lestvice je plaža Etretat v Normandiji v Franciji, ki je znana po svojih belih kamenčkih, smaragdnih vodah, pečinah iz krede in 70 metrov visoki koničasti skali, imenovani The Needle. Plaža je tik za sprehajališčem in obalo deli na dve skoraj simetrični polovici. Oddaljena je približno dve uri vožnje z avtomobilom iz Pariza.

Ob promenadi so tudi opozorilni znaki, na katere morate biti pozorni. Prepovedano je namreč nabirati kamenčke in hraniti galebe. V obeh primerih vas namreč čaka 90 evrov globe.

Na plaži Etretat je prepovedano nabirati kamenčke za spomin. Foto: Shutterstock

2. Plaža Durdle Door v Veliki Britaniji (265.276 objav):

Naslednja plaža na seznamu je Durdle Door v Dorsetu v Veliki Britaniji. Gre za kultni del jurske obale, znan po deset tisoč let starem apnenčastem loku. Čeprav je plaža v zasebni lasti posestva Lulworth, je odprta za javnost.

Plaža Durdle Door je v zasebni lasti, a odprta za javnost. Foto: Shutterstock

3. Plaža La Pelosa v Italiji (109.135 objav):

Tretja na seznamu je La Pelosa na Sardiniji. Zaradi snežno bele obale, modre površine, razvite infrastrukture in množice turistov z vsega sveta si je prislužila vzdevek evropski Karibi. Plaža je na obali zaliva Asinara na rtu Capo Falcone. Je ena najbolj impresivnih in najlepših na Sardiniji. Prekrita je s finim belim peskom, ki je na otip podoben žametu.

Plaža La Pelosa na Sardiniji si je prislužila vzdevek evropski Karibi. Foto: Shutterstock

4. Plaža Torre Lapillo v Italiji (95.083 objav):

Plaža Torre Lapillo je v deželi Apulija na "peti" italijanskega škornja. Več kilometrov dolga plaža je idealna destinacija za družine z otroki, saj je dobro opremljena in brezplačna. Globina morja ob obali znaša od nekaj centimetrov do nekaj metrov. Prekrita je s finim belim peskom.

Plaža Torre Lapillo v Italiji je idealna počitniška destinacija za družine z otroki. Foto: Shutterstock

5. Plaža Navagio v Grčiji (80.824 objav):

Grški plaži Navagio pravijo tudi plaža brodoloma. Gre namreč za izpostavljen zaliv, včasih imenovan tudi zaliv tihotapcev, ki ga najdemo na obali grškega otoka Zakintos. Plaža je bila prvotno znana kot Agios Georgios.

Leta 2018 so plažo za kratek čas zaprli, saj se je pečina nad plažo zrušila na veliko skalo. Kopanje in sidranje čolnov je bilo prepovedano. Danes je plaža odprta, vendar z omejitvami zaradi skrbi glede prihodnjih plazov. Leta 2018 je bila po mnenju tisoč potovalnih novinarjev in strokovnjakov razglašena za najboljšo plažo na svetu.

Plaža Navagio v Grčiji je bila leta 2018 razglašena za najboljšo plažo na svetu. Foto: Shutterstock

6. Cala Luna v Italiji (75.012 objav):

Cala Luna je pol kilometra dolga peščena plaža na vzhodni obali Sardinije. Morje je čisto, pesek je snežno bel, v bližini pa je značilna bujna vegetacija. Na južnem delu plaže sta sladkovodno jezero in nasad oleandra, na severu pa pečine s sedmimi jamami.

Ker je za večino obalnega območja značilna plitva voda, je plaža primerna za družine z majhnimi otroki. Plaža je poleti zelo priljubljena. Od julija do septembra jo obišče veliko turistov in domačinov.

Na severu plaže Cala Luna najdemo pečine s sedmimi jamami. Foto: Shutterstock

7. Punta Prosciutto v Italiji (74.102 objav):

Plaža Punta Prosciutto je obmorsko letovišče v Portu Cesareu, italijanski provinci Lecce v regiji Apulija na jugovzhodu države. Obala je znana po dolgih odsekih brezplačnih plaž z belim peskom in kristalno čistim morjem. Gre za eno najbolj priljubljenih destinacij za turiste.

Morsko dno sestavlja zelo drobni pesek, morje pa je tako čisto, da lahko dno jasno vidimo tudi v globini.

Plaža Punta Prosciutto je postala ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji. Foto: Shutterstock

8. Plaža La Concha v Španiji (72.114 objav):

Plaža La Concha je mestna obala v obliki polmeseca v mestu San Sebastian v pokrajini Baskija na severu Španije. Ime je dobila po pravilni obliki polmeseca, pravijo pa ji tudi plaža s školjkami. To mesto je zaradi okolice in plaže postalo zelo priljubljeno, saj ga pogosto omenjajo kot mesto z eno najlepših in najbolj znanih plaž v Evropi.

Plaža je omenjena tudi v klasiki pisatelja Ernesta Hemingwaya Sonce vzhaja. Gre za plitko, peščeno mestno plažo, ki je v široki uporabi.

Španska plaža La Concha je omenjena v klasiki Ernesta Hemingwaya Sonce vzhaja. Foto: Shutterstock

9. Plaža de Muro v Španiji (70.831 objav):

Plaža de Muro je relativno nova turistična destinacija v Španiji v zalivu Alcudia. Uradno je razdeljena na dva dela. Prvi del je osrednji, saj ponuja kar tri kilometrov dolgo plažo. Plaža je dom belega peska in kristalno čiste vode. Voda je plitva, vendar ne tako kot na klasični turistični destinaciji Port d'Alcudia. Nekolika večja je le nevarnost valov.

Znamenitost plaže je dolg pomol, ki se razteza v vodo. Na koncu pomola odplujejo različni turistični čolni, namenjen pa je tudi skokom v morje. Plaža je primerna za družine z otroki.

Znamenitost plaže de Muro je dolg pomol, ki je namenjen skokom v vodo. Foto: Shutterstock

10. Plaža Porto Katsiki v Grčiji (55.496 objav):

Porto Katsiki je plaža na jonskem otoku Lefkada v Grčiji. Ime naj bi dobila po zgodbi, po kateri so na to območje včasih lahko prišle le koze. Plaža slovi po pokrajini in čistem modrem morju. Razteza se na dnu pečine. Od mesta Lefkada je oddaljena 35 kilometrov. Na tem območju je prepovedano kampiranje.

Ko je mesto Lefkada leta 2015 stresel potres, je plažo močno poškodoval. Geologi so ocenili, da se bo sčasoma obnovila po naravni poti.

Porto Katsiki velja za eno glavnih plaž na Lefkadi ter eno najlepših plaž v Grčiji in Sredozemlju. Foto: Shutterstock

