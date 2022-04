Postavili so edinstveno plažo, ki se ne dotika obale #foto

V luksuznem letovišču Bocas Bali na otoku Frangipani ob severni obali Paname so razkrili novo, edinstveno atrakcijo – prvo "lebdečo" plažo na svetu oziroma plažo, ki se ne drži obale, temveč so jo postavili v morju.

Foto: Cover Images

Kot je pojasnil lastnik letovišča Dan Behm, so želeli gostom letovišča omogočiti uživanje na plaži, toda ta gosto poraščeni tropski otok naravnih plaž nima, saj je celotna njegova obala obrasla z mangrovami.

Foto: Cover Images

Da ne bi okrnili obale in mangrov, so ustvarili plažo, ki stoji na nosilcih in s tem daje vtis, da lebdi na morski gladini. Do nje z otoka vodi lesena pot, sama plaža je zgrajena iz kamna in pokrita z belim peskom, z nje pa kopalci v morje dostopajo po stopnicah.

Foto: Cover Images

27 metrov dolgo in šest metrov široko plažo so gradili devet mesecev, pred tem pa so naročili kar pet okoljskih študij, da bi ugotovili, kako se tega projekta lotiti, ne da bi z njim škodili okolju.

Foto: Cover Images

Letovišče Bocas Bali je tudi sicer predano trajnosti, vso električno energijo si s sončnimi elektrarnami zagotavljajo sami, vso sanitarno vodo pa dovajajo iz zbiralnikov deževnice. Tak trajnostni oddih pa ni poceni – za noč v tej zeleni oazi je treba odšteti okoli tisoč evrov.

Foto: Cover Images

