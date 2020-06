Ekološko stanje morja v severnem Jadranu je bilo med ukrepi za zajezitev epidemije bolezni covid-19 bistveno boljše kot v času pred ukrepi in po njihovem izteku, kažejo podatki, pridobljeni iz satelitov. Na zgornjem zemljevidu lahko s premikanjem kurzorja primerjate stanje morja na dan 24. 4. in 22. 5.

Evropska vesoljska agencija Esa in EU sta zagnali spletno stran race.esa.int, na kateri lahko uporabnik s pomočjo satelitskih slik preveri stanje onesnaženosti mest in morja na različne datume med epidemijo bolezni covid-19.

Kot je razvidno z zemljevidov, so ukrepi za omejevanje gibanja močno vplivali na ekološko stanje morja, ki se kaže z ravnijo koncentracije klorofila v vodi. Ta pa nam pove, koliko je v vodi fitoplanktona oziroma alg. Na odprtem morju koncentracija klorofila naravno niha, kar je posledica delovanja vetra in morskih tokov.

V obalnih območjih pa na koncentracijo močno vpliva človeška dejavnost in so višje koncentracije lahko posledica izlivov odplak, industrije in gnojil, so zapisali na spletni strani. Tako se v vodo prekomerno vnašajo hranilne snovi.

Možna tudi zastrupitev s školjkami

Učinki prekomerne obremenjenosti voda s hranilnimi snovmi so lahko škodljiva cvetenja alg, ki povzročijo spremembo barve vode, nastanek pene, pogin bentoške favne, prostoživečih in gojenih rib ter zastrupitve ljudi ob uživanju školjk, so zapisali na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Foto: Pixabay

Na vrhuncu ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusne bolezni 19 24. aprila je bila koncentracija klorofila v morju bistveno nižja kot ob izteku ukrepov konec maja ali pred epidemijo koronavirusa. Na spletni strani race.esa.int sicer poudarjajo, da je povišana koncentracija klorofila lahko tudi posledica naravnih dejavnikov, a je sprememba v stopnji koncentracije klorofila glede na čas ukrepov zelo značilna.

Na spletni strani so tudi podatki, ki kažejo stopnjo onesnaženosti oziroma aktivnosti v evropskih mestih in drugih območij. Nekaterih podatkov, med drugim tudi za Ljubljano in Koper, na spletni strani še ni in jih bodo dodali kasneje.

Kakovost zraka se je občutno izboljšala

Med ukrepi za zajezitev epidemije se je sicer občutno izboljšala tudi kakovost zraka po vsej Sloveniji. Raziskava Arso o kakovosti zraka v obdobju med 15. marcem in 15. majem je pokazala, da so bile v primerjavi z enakimi obdobji v preteklosti zaradi omejitve gibanja, zmanjšanja mobilnosti in druženja prebivalstva pomembno nižje predvsem emisije prometa.

Foto: Thinkstock

Največji letni padec izpustov toplogrednih plinov

Izpusti toplogrednih plinov v ozračje so se zaradi pandemije novega koronavirusa po vsem svetu precej zmanjšali, kaže študija mednarodnega konzorcija Global Carbon Project. Na vrhuncu pandemije v začetku aprila so izpusti ogljikovega dioksida po svetu upadli za 17 odstotkov, je konec maja povzela STA.

Študija navaja, da bodo izpusti letos v primerjavi z lanskim letom padli od štiri do sedem odstotkov, odvisno od tega, kako hitro se bodo odpravljali ukrepi za boj proti virusu. To bo v vsakem primeru največji letni padec izpustov toplogrednih plinov v ozračje vse od konca druge svetovne vojne, je konec maja poročala STA.

Spodaj si oglejte videoposnetek Evropske vesoljske agencije o vplivu epidemije na okolje.

O občutnem izboljšanju zraka med epidemijo poročajo iz številnih držav. Tako so v Indiji lahko prebivalci iz nekaterih delov prvič v tridesetih letih spet videli vrhove Himalaje.

