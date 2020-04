Nižja onesnaženost prvič po več desetletjih razkrila vrhove Himalaje #video

Ker se je onesnaženost zraka v času, ko je zaradi pandemije koronavirusa polovica svetovnega prebivalstva doma, občutno zmanjšala, lahko ljudje vidimo, kakšen bi bil svet, če bi zaživeli malce drugače in bi bolj pazili na naravo.

Morje v beneških kanalih bi bilo tako čisto, da bi videli dno, kjer bi opazovali ribe, kako veselo plavajo po neskaljenem morju, v indijskem mestu Punjab pa bi imeli vsak dan razgled na vrhove Himalaje, ki je sicer od tega mesta na severu Indije oddaljena več kot 200 kilometrov.

Kako smo zavozili naravo ...

Tamkajšnji prebivalci so na družbenih omrežjih začeli deliti fotografije, kako lahko po več kot tridesetih letih končno uživajo v čistejšem zraku in drugačnem razgledu.

Tudi nekdanji igralec kriketa Harbhajan Singh je s sledilci na družbenem omrežju Twitter delil svoje navdušenje, da lahko z domače strehe uživa v podobi, ki je še ni videl. "Nikoli si nisem predstavljal, da je to mogoče. Očitni pokazatelj, kako onesnaženost vpliva na mati Zemljo. To je moj razgled."

Na Singhovo objavo se je odzvalo veliko tviterašev, ki so delili podobne razglede in besede navdušenja:

"Kakšna je res narava in kako smo jo zavozili. To je gorovje Dhauladhar, vidno po 30 letih iz Punjaba, po tem, ko je onesnaženost tukaj najnižja," pa je zapisala tviterašica Soul of a Warrior.

Zaradi onesnaženega zraka tam umre več kot sto tisoč otrok letno

Onesnaženost je v Indiji že dolga leta ena največjih težav, s katero so se do zdaj spopadali neuspešno. Lani poleti je indijski center za znanost in okolje sporočil, da zaradi onesnaženega zraka vsako leto umre več kot 100 tisoč otrok, skupno pa onesnažen zrak povzroči 12,5 odstotka vseh smrti v državi. Za nameček so ugotovili še, da je 86 odstotkov voda v Indiji "kritično onesnaženih".

Konec lanskega leta je zato vrhovno sodišče odločilo, da bodo morale indijske zvezne države državljanom plačati odškodnino, če ne bodo zagotovile čistega zraka in vode.

Indija je 25. marca razglasila zaprtje države in strogo karanteno, ki bo trajala tri tedne, do 14. aprila, in že v zgolj slabih dveh tednih so se razmere v državi močno popravile. Kako je bila Indija videti pred pandemijo in kako je videti zdaj, si oglejte v videoposnetku na vrhu članka.

Sicer pa imajo v Indiji do zdaj potrjenih več kot štiri tisoč primerov novega koronavirusa in 111 smrtnih žrtev.

