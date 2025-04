Davo in Drejc Karničar sklenila slovensko serijo vzponov na vseh 14 osemtisočakov

Danes mineva 30 let od zgodovinskega slovenskega alpinističnega podviga na Anapurni. Prav na današnji dan pred tremi desetletji, 29. aprila 1995, sta brata Davo in Drejc Karničar kot prva Slovenca osvojila vrh Anapurne (8091 m) in s tem sklenila slovensko serijo vzponov na vseh 14 osemtisočakov, je sporočil Viki Grošelj.

Podvig bratov Karničar se s tem ni končal. Istega dne sta kot prva na svetu opravila neprekinjen smučarski spust z vrha Anapurne po francoski smeri, kar je bil mejnik v zgodovini svetovnega alpinizma in ekstremnega smučanja.

Vzpon in spust sta bila izjemno zahtevna - spopadla sta se z nevarnostjo plazov, silovitimi vetrovi in nizkimi temperaturami. S tem dosežkom so Slovenci postali deveta nacija na svetu, ki je osvojila vseh 14 osemtisočakov, kar je bil rezultat 20-letnega prizadevanja slovenskih alpinistov. Ta dan ostaja nepozaben mejnik v zgodovini slovenskega alpinizma in navdih za vse ljubitelje gora, je na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja sporočil Grošelj.

