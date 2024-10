Imeli sta ogromno srečo: s šest tisoč metrov so ju rešili po treh dneh #video

Fay Manners in Michelle Dvorak, Britanko in Američanko, so v nedeljo po treh dneh rešili s helikopterjem, potem ko sta obtičali na gori Chaukhamba III v severni Indiji dobrih šest tisoč metrov visoko. Ostali sta brez nujne opreme in hrane, zato sta poklicali na pomoč.

Po klicu na pomoč pretekli četrtek prvi poskus reševanja ni bil uspešen, so sporočili z vlade severne indijske države Uttarakhand. Alpinistki sta izgubili vso prtljago, vključno s hrano in opremo, nujno potrebno za vzpon. "Brez teh se ne bi mogli ne dvigniti ne spustiti," so dejali na vladi.

Britanka Manners je povedala, da je padajoča skala v sredo prerezala vrv, s katero sta za seboj vlekli svojo prtljago, in jo potegnila v grapo.

Alpinistki sta obtičali na približno 6.015 metrov sicer 6.974 visoke gore. Na tej nadmorski višini je zrak redek in dolgoročno preživetje je po mnenju znanstvenikov nemogoče.

Prva intervencija v petek

Indijske zračne sile so na reševanje v petek napotile dva helikopterja, a žensk reševalci niso našli. Težave so jim dodatno povzročale še izredno slabe in ekstremne vremenske razmere, so še navedli indijski uradniki.

Istočasno so oblasti začele tudi priprave na napotitev alpinistov na Chaukhambo III, da bi rešili Manners in Dvorak. Indijska alpinistična zveza je medtem stopila v stik s francosko plezalno ekipo, ki je že bila na gori in bi ženski lahko dosegla v soboto zvečer.

Our heartfelt congratulations to the Indian Air Force, SDRF, IMF & District Admrtn Chamoli for the successful rescue of Ms Michelle Theresa Dvorak (USA) and Ms Fay Jane Manners (UK) who were stranded during their expedition to Mt Chaukhamba due to extreme weather conditions. pic.twitter.com/d4LcVijyBs — Nehru Institute of Mountaineering (NIM) (@nim_india) October 7, 2024

Pet francoskih alpinistov je svoje koordinate posredovalo indijskim oblastem, ki so v nedeljo zjutraj sprožile nov poskus reševanja s helikopterjem, so še sporočili z vlade.

Tokrat so reševalci našli obe ženski in ju spravili na varno.

"Spet smo na tleh in na varnem," je po tej osebni preizkušnji na varnih tleh dejala Britanka Manners.

Rešeni alpinistki v sredini. Levo Američanka Michelle Dvorak, desno Britanka Fay Manners. Foto: Reuters