Slovenske alpinistke Anja Petek, Patricija Verdev, Ana Baumgartner in Urša Kešar, članice ženske alpinistične odprave Lalung 2024, so v indijski Himalaji v odmaknjenih gorah nad dolino Lalung preplezale štiri prvenstvene smeri, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije.

Med njimi po dolžini in zahtevnosti izstopa 2000-metrska smer Here comes the sun po vzhodnem grebenu na še neosvojen šesttisočak Lalung I (6243 m), za katerega sta Petek in Verdev v alpskem slogu porabili pet plezalnih dni v septembru in ga ocenili z ED, kar je najvišja stopnja francoske šeststopenjske lestvice. Podvig sta opravili med 9. in 14. septembrom.

Pred tem so Slovenke jasne dni nestanovitnega vremena izkoristile za aklimatizacijo in 31. avgusta sta Petek (Zgornjesavinjski AK Rinka) in Verdev (AO PD Celje Matica) preplezali prvenstveno smer Connection (1400 m, 15 ur) v steni vrha 5332 m in bivakirali na 5300 metrih.

Patricija Verdev tretji plezalni dan na vzhodnem grebenu šesttisočaka Lalung. Foto: Anja Petek

Petek, zadnja leta najuspešnejša slovenska alpinistka, je po poklicu psihoterapevtka. Bila je na odpravah v Kirgiziji (2017) in dvakrat v Peruju (2019 in 2022), kjer je med drugim z Andrejem Ježem in Perujcem Aritzom Monasteriom preplezala prvenstveno smer v do takrat še nepreplezani vzhodni steni Hualcana (6165 m).

Tudi v Alpah, kjer se je v zadnjih letih podpisala pod 19 prvenstvenih smeri, izstopajo njeni zimski vzponi, med njimi vzpon v Heckmaierjevi smeri v severni steni Eigerja in prva zimska ženska ponovitev Čopovega stebra v Triglavski severni steni s soplezalcem Petrom Boričem, s katerim sta letos opravila tudi prvo zimsko trilogijo smeri v Špiku, Škrlatici in Triglavu v enem zamahu.

Drugo navezo v alpinistični odpravi sta sestavljali Ana Baumgartner (AO PD Ljubljana Matica), diplomantka farmacije, ki ima največ izkušenj v domačih in centralnih Alpah, in Urša Kešar (AO PD Kranj), ki je že bila na odpravah v Peruju in Kirgiziji. Kešar je letos končala doktorski študij biomedicine.

V času vzpona naveze Petek-Verdev sta se zaradi težav Kešar z višino vrnili v bazni tabor in kljub odsotnosti vremenske napovedi uspeli preplezati prvenstveni smeri v bližnji granitni severni steni, in sicer 10. septembra. Gre za 800-metrsko smer BC (Bear Camp) v steni še neimenovanega vrha 5332 m, kjer ju je ujel snežni metež, in 13. septembra 670 metrov dolgo smer Calm before the storm?

Četrti plezalni dan na grebenu Lalunga I se je za navezo Petek-Verdev začel s sončnim jutrom in končal s plezanjem dolgo v noč. Foto: Anja Petek

Odpravo so predčasno prekinili zaradi obleganja medvedov

Alpinistke so na koncu odpravo predčasno prekinile po dobrih treh tednih zaradi medvedov, ki so oblegali šotore v baznem taboru.

"Z navdušenjem berem poročilo ženske alpinistične odprave v dolino Lalung. Prav neverjetno je, da v vsej izjemni zgodovini slovenskega ženskega alpinizma preštejemo ženske odprave v Himalajo na prste ene roke, vsaj glede uspešnih. Še bolj neverjetno pa je, da je to prva odprava, kjer sta udeleženki splezali prvenstveno smer, ki se konča, tako kot je treba, na vrhu gore," je odpravo za spletno stran Planinske zveze Slovenije ocenila vrhunska alpinistka in gorska vodnica Tina Di Batista, udeleženka več alpinističnih odprav v številnih gorstvih sveta.

"Želim si, da je odprava dala zagon udeleženkam in še kakšni drugi slovenski alpinistki, da se v prihodnje s pridobljenimi izkušnjami lotijo morda še kakšne višje gore v Himalaji in tako postavijo slovenski ženski alpinizem na stopničko višje," meni Di Batista.

