S spletne strani Agencije RS za okolje (ARSO) in ostalih strani, ki spremljajo in napovedujejo kakovost zraka, je razvidno, da je kakovost zraka v teh dneh zelo slaba. V večjem delu Slovenije je zrak prekomerno onesnažen s trdimi delci PM2,5 in PM10, ki so posledica izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer. NIJZ svetuje omejitev aktivnosti na prostem in prezračevanje domov, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja.

Ravni delcev v zraku so visoke predvsem zjutraj in zvečer. Na Arsu predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem v skladu s priporočili NIJZ.

Kot je razvidno s spletni strani, ki prikazujejo trenutno onesnaženost zraka, je najslabša kakovost v okolici Ljubljane, v Prekmurju, na Štajerskem, Koroškem in Goriškem. Delci v zraku lahko predvsem pri občutljivih skupinah ljudi povzročijo oteženo dihanje in draženje v grlu.

Trenutna kakovost zraka v Sloveniji. Zelena barva nakazuje zmerno kakovost zraka, rumena slabo, rdeča nezdravo, vijolična pa zelo nezdravo. Foto: Accuweather.com

Glede na napovedi je slabo kakovost zraka pričakovati vsaj do torka.

"V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč"

NIJZ v dneh, ko je onesnaženost zraka visoka, priporoča vrsto ukrepov za zaščito zdravja vseh prebivalcev, zlasti pa ranljivih skupin, kamor spadajo dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki. Prebivalcem svetujejo, da bivanje na prostem omejijo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Priporočajo tudi izogibanje bližini prometnic, za sprehode pa naj izberejo park ali gozd. "Omejimo fizične aktivnosti, zlasti na prostem," poudarjajo.

Stroka priporoča tudi prezračevanje bivalnih prostorov takrat, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Za prostore, kjer se zadržuje večje število ljudi, pa svetujejo, da jih tudi zaradi omejevanja širjenja akutnih okužb dihal učinkovito prezračujejo čim večkrat. "Če imamo vgrajene prezračevalne sisteme, v njih uporabljajmo za delce visoko učinkovite HEPA filtre. V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč. Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati," so med drugim izpostavili na NIJZ.

Kroničnim pljučnim in srčno-žilnim bolnikom svetujejo, naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj.

"Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo zdravniško pomoč," so navedli na NIJZ. Poudarili so še, da bo upoštevanje omenjenih priporočil pripomoglo k zmanjšanju izpostavljenosti škodljivim delcem v zraku in k zaščiti zdravja.