Zaradi koronavirusa na Kitajskem občutno manj onesnaženja #foto

Na Kitajskem so namreč začasno zaprli številne tovarne, da bi omejili širjenje virusa, piše STA.

Glede na Nasine posnetke se je letos na Kitajskem občutno znižala raven dušikovega dioksida. Znižanje sovpada z rekordno upočasnitvijo kitajskih tovarn, saj so številni proizvajalci vsaj začasno zaprli obrate, da bi tako omejili širjenje novega koronavirusa, poroča britanski BBC.

Novi virus že v več kot 50 državah

Od izbruha virusa konec lanskega leta v Wuhanu so na Kitajskem zabeležili skoraj 80 tisoč okužb. Doslej se je novi virus razširil v več kot 50 držav, piše STA.

Foto: NASA

Nasini znanstveniki so dodali, da so znižanje ravni dušikovega dioksida, ki ga v ozračje izpuščajo motorna vozila in tovarne, prvič opazili v bližini žarišča izbruha novega virusa v Wuhanu, nato pa tudi drugod.

Primerjali so satelitske posnetke prvih dveh mesecev lani in letos. Zmanjšanje onesnaženosti zraka je sovpadlo z omejitvami v prometu in gospodarstvu, ko so na milijone ljudi dali v karanteno.

Podobno je bilo med recesijo

"To je prvič, da sem videla tak dramatični padec na tako širokem območju ob specifičnem dogodku," je dejala raziskovalka Fei Liu. Podobno znižanje ravni dušikovega dioksida je sicer zabeležila med recesijo leta 2008, a je bila takrat bolj postopna, še piše STA.

