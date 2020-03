Okužena tudi Irska in Luksemburg

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi koronavirus se še naprej širi po svetu. Prva primera so v soboto potrdili na Irskem in v Luksemburgu, pa tudi v italijanski Gorici tik ob meji s Slovenijo. Iz Avstralije medtem danes poročajo o prvi smrtni žrtvi. Skupaj se je število okuženih po svetu do zdaj povzpelo na skoraj 87 tisoč, umrlo je 2.979 ljudi, več kot 42.300 pa jih je ozdravelo.