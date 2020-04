Zaradi novega koronavirusa je po svetu do zdaj umrlo že več kot 80 tisoč ljudi. V skupino tistih, ki jih virus najhuje prizadene, večinoma spadajo starejši in ljudje s predhodnimi bolezenskimi stanji in oslabljenim imunskim sistemom. Precejšen vpliv na potek bolezni pa ima po zadnjih raziskavah tudi onesnaženost zraka.

Izreden vpliv onesnaženosti na smrtnost

Onesnaženost zraka je povezana z znatno višjo stopnjo smrtnosti pri obolelih za boleznijo covid-19, po pisanju britanskega The Guardiana dokazuje ena od analiz, ki so jo opravili v ZDA. Ta kaže, da je celo majhno enostopenjsko povečanje stopnje onesnaženosti s trdimi delci v letih pred pandemijo povezano s 15-odstotnim povečanjem smrtnosti.

Po izračunih ameriških raziskovalcev bi lahko tako nekoliko čistejši zrak na Manhattnu v zadnjih letih rešil na stotine življenj. Foto: Reuters

Znanstveniki so glede na velike razlike v nivoju strupenega zraka po državah sklepali, da imajo ljudje v bolj onesnaženih predelih sveta večjo možnost, da umrejo zaradi okužbe s koronavirusom kot tisti, ki živijo na območjih s čistejšim zrakom. Kot so zapisali v raziskavi, umazan zrak že zdaj poveča možnosti akutnega respiratornega distresnega sindroma, ki je izjemno smrtonosen in je tudi posledica okužbe z virusom sars-cov-2, pa tudi drugih respiratornih in srčnih bolezni.

Raziskave v preteklosti so pokazale, da je izpostavljenost onesnaženemu zraku precej zvišala tveganje za smrt zaradi bolezni sars, ki se je pojavila leta 2013 in prav tako spada v skupino koronavirusov.

V novi študiji, ki so jo izpeljali na oddelku za javno zdravje medicinske fakultete Harvard v ZDA, so analizirali onesnaženost in smrti zaradi novega koronavirusa v tri tisoč ameriških okrožjih do 4. aprila, zajeli so 98 odstotkov populacije. Odkrili so, da je povečanje onesnaženosti s trdimi delci PM2.5 za le 1 μg/m3 povezano s 15-odstotnim povečanjem smrtnosti zaradi bolezni covid-19.

Kot so še zapisali v analizi, je bilo že do zdaj znano, da majhno povečanje izpostavljenosti trdnim delcem v zraku v od 15 do 20 letih poveča smrtnost zaradi različnih bolezni. Nova raziskava pa kaže, da je to povečanje pri obolelih za covid-19 kar dvajsetkrat večje. Kot pravijo, so podatki, ki so jih dobili, točni, saj so pri tem upoštevali tudi številne druge dejavnike, kot so revščina, kajenje, debelost, število testov na okužbo, prostih bolnišničnih postelj.

Italija: več onesnaženosti, višja smrtnost

Ločena raziskava italijanskih znanstvenikov pa na drugi strani ugotavlja povezavo med visoko stopnjo smrtnosti na severu Italije in višjimi stopnjami onesnaženosti zraka. Kot so zapisali, sklepajo, da visoka stopnja onesnaženosti na severu države pomembno vpliva na visoko smrtnost na tem območju.

Sever Italije velja za gospodarsko središče države. Zaradi industrije, ki je zgoščena na tem področju, je zrak precej onesnažen. Foto: Reuters

V primerjavi s preostalo Evropo severna Italija velja za eno od območij, ki so najbolj onesnažena, saj je tu zgoščene precej industrije. Podatki o smrtnosti do 21. marca kažejo, da je bila ta najvišja v deželah Lombardija in Emilija - Romanja, in sicer okoli 12 odstotkov, v preostalem delu Italije pa "le" 4,5-odstotna.

Zakaj ima onesnaženje zraka pomemben vpliv na smrtnost? Onesnaženje oslabi prvo obrambno črto zgornjih dihalnih poti (t. i. migetalke oziroma cilije), zato so ljudje, ki živijo na teh območjih, bolj nagnjeni k nastanku kroničnih dihalnih stanj in so bolj dovzetni za okužbe.

Zaradi onesnaženja zraka vsako leto umre 800 tisoč Evropejcev

Študija nemških raziskovalcev, ki so jo objavili v znanstveni reviji Cardiovascular Research, pa je pokazala, da so človeška življenja zaradi onesnaženja zraka v povprečju krajša za skoraj tri leta. Pandemija onesnaženja zraka, ki so jo poimenovali, povzroči za 8,8 milijona predčasnih smrti letno. Kot so dodali, onesnaženost zraka predstavlja večje tveganje za javno zdravje kot kajenje. Temu pa bi se lahko izognili z zamenjavo fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije.

Druga raziskava, ki so jo opravili znanstveniki z Inštituta Max Planck za kemijo in univerzitetnega kliničnega centra v Mainzu, pa je prišla do rezultata, da zaradi bolezni, ki jih povzroča onesnažen zrak, letno prezgodaj umre skoraj 800 tisoč Evropejcev, onesnažen zrak pa življenje povprečnega prebivalca skrajša za več kot dve leti.