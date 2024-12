Nasmeškotek letos ni le piškotek – dobil je tudi svojo pravljico in doživel upodobitev na gledališkem odru. Foto: HOFER

Pisateljica Nina Kokelj in ilustratorka Vida Igličar sta ustvarili čarobno zgodbo o piškotku, ki spreminja svet na bolje. Oglas in slikanica Pravljica o čarobnem piškotku sta le del širšega projekta. Ta (poleg prodaje piškotov Nasmeškotkov v dobrodelne namene) vključuje tudi dobrodelno lutkovno predstavo, ki v decembru potuje po Sloveniji, ter dobrodelno licitacijo ilustracij, katere izkupiček bo šel v celoti Dijaškemu skladu programa Botrstvo v Sloveniji.

Z nakupom Nasmeškotka ali vstopnice za predstavo, s sodelovanjem v licitaciji ali z deljenjem te zgodbe lahko vsakdo prispeva k svetlejši prihodnosti mladih.

V sklopu zadnjega tedna licitacij ilustracij Pravljice o čarobnem piškotku na Siol.net smo se pogovarjali z Nino Kokelj in Vido Igličar.

Ko se ustvarjalnost združi z vrednoto

Za obe sogovornici je bila odločitev za sodelovanje pri projektu enostavna. "Predvsem zaradi zgodbe in narave projekta, ki nas vse spodbuja k dobrim dejanjem in širjenju sreče. Še posebej so mi ljubi projekti, kjer lahko združim ustvarjalnost z vrednotami ali sporočilnostjo, ki mi je blizu," v uvodu pove Vida Igličar.

"Moja odločitev je bila hipna, takojšnja, nisem oklevala. Pravljica o Nasmeškotku, k pisanju katere so me povabili, je bila zame naravnost idealna pobuda. Obožujem pisanje za otroke in mlade, tema in vrednote Nasmeškotka so mi pisane na kožo. Vanje verjamem," jo dopolni Nina Kokelj, ki je navdih za Pravljico o čarobnem Nasmeškotku črpala iz lepih božičnih trenutkov iz otroštva, prazničnega časa, ki ga preživlja z nečaki in nečakinjama, pa tudi v sodelovanju s t. i. dialoškim partnerjem, režiserjem Juretom Matjažičem, odgovarja Nina Kokelj.

Nina Kokelj Foto: Mankica Kranjec

"Ena in ena je vedno več kot dva"

Nasmeškotek ni le ilustracija ali zgodba – je simbol empatije, srčnosti in moči skupnosti. Nina Kokelj poudarja, da je glavno sporočilo pravljice to, da v življenju šteje srce. "Piškotek ima čudežno moč zato, ker je narejen z nasmehom. S toplino, empatijo, srčnostjo. In ker si ga ljudje med seboj delijo. Ena in ena je vedno več kot dva. Mojo že tako lepo izkušnjo sodelovanja pri projektu pomembno bogati njegov namen. Pisanju te pravljice daje globok smisel. Vesela in ponosna sem, da sem zraven," izpostavlja Nina Kokelj, ki jo pri njenem delu najbolj navdihujejo človeške sanje. "Tiste, ki poganjajo svet."

Nasmeškotek v treh besedah je zanjo "radost, ustvarjalnost in skupnost". "Radost, ker nasmeh piškotku daje čudežno moč in veselje. Ustvarjalnost, ker mladi pek z idejo spremeni žalost v nekaj lepega. In skupnost, ker Nasmeškotki povežejo ljudi – tiste, ki dajejo, tiste, ki prejemajo, in tiste, ki jih doleti nekaj dobrega," razloži pisateljica.

"Veliko mi pomeni, če lahko s svojim delom pripomorem k nečemu dobremu"

Vida Igličar Foto: HOFER

Ilustracije Vide Igličar so pravljici dodale dodatno čarobnost in globino, pri čemer je ustvarjalni proces temeljil na tesnem sodelovanju z ekipo. "Karakter in vizualne lastnosti likov smo dorekli skupaj s pisateljico in režiserjem, nato pa sem vizualno definirala vse like ter vasico odela v zimsko vzdušje. Zavedala sem se, da nastaja ne le tiskana pravljica, ampak tudi animirana različica, kar je bilo dodatno navdihujoče," pove Vida Igličar.

S prodajo Nasmeškotka se zbirajo sredstva za kritje oskrbnin dijakov v dijaških domovih, kar mladim omogoča bolj brezskrbno šolanje. Poleg tega bo licitacija ilustracij prinesla dodatna sredstva za pomoč mladostnikom. Vida ta del projekta dojema kot čast, a tudi odgovornost: "Veliko mi pomeni, da lahko s svojim delom pripomorem k nečemu dobremu. Upam, da bodo ilustracije v domovih širile lepo sporočilo in povabilo k širjenju sreče."

Dodaja, da ji je še posebej ljuba ilustracija številka 1. "Prva je ilustracija peka v kuhinji, kjer se rodi ideja o Nasmeškotku. V njegovi zgodbi se kot ustvarjalka zelo najdem, saj si z vsakim projektom želim ustvariti nekaj dobrega, kar bo nagovorilo ljudi. Njemu to uspe in tisti trenutek nove ideje, ki bo morda prinesla zadovoljstvo, je tisto, kar tudi sama pogosto lovim v svojem delu. Izpostavila bi tudi ilustracijo številka 2, kjer sta prisotna praznično vzdušje in veselje, ki se širi med vaščani."

Umetnost ljudi nagovarja drugače

Strinjata se, da umetnost nagovarja na način, ki presega statistike in dejstva. "Umetnost je bratstvo," pravi Nina. "Nagovarja nas iz najglobljega bistva ustvarjalca in nas povezuje. Pri otrocih in mladostnikih to pomeni razumevanje in vizijo, da se lahko njihove stiske premagajo," dodaja. Tudi Vida Igličar verjame v moč zgodb, ki širijo razumevanje in sočutje: "Močno verjamem v moč zgodb, ki nam omogočajo uvid v stiske drugih in nas povezujejo. Sama se prav v zgodbah najlažje najdem, skozi svoje knjige tudi delim svojo zgodbo in širim sporočilo, da v stiskah nismo sami."

O spominih na dijaška leta

Obe sta zaupali tudi osebne spomine na svoja dijaška leta, polna izzivov in lepih trenutkov. Nina Kokelj se z nasmehom spominja predvsem mladostne avanture, ki so jo oblikovale kot svobodnjakinjo in raziskovalko življenja.

Vida Igličar se spominja podpore družine v težkih trenutkih, ki so jo okrepili za prihodnost. "Sama sem izkusila otroštvo, ki je bilo po eni strani zahvaljujoč ljubeči in varni družini zelo lepo, po drugi strani pa zaradi izkušnje medvrstniškega obrekovanja močno prepleteno s tesnobo. Zelo si želim, da stiske mladostnikov ne bi bile preživljanje v samoti, da bi znali drug drugemu nuditi oporo, jo sami poiskati, ko je treba, in širiti čim več sprejemanja."

Povezovanje in vizija

In če bi Nasmeškotku lahko dodali še kakšno čarobno moč, kaj bi bila? Katero stisko bi po njunem mnenju še lahko reševal, če bi imel to možnost?

"Da bi povezal ljudi, ki preživljajo podobne stiske, kar bi jim pokazalo, da niso sami, in jim za spodbudo ponudil utrinek iz prihodnosti, ko njihova stiska dobi srečen razplet," odgovori Vida Igličar.

"Dodala bi mu moč vizionarstva. Zdi se mi, da je za človeka, sploh mladega, zelo pomembno, da ima vizijo. Pogled naprej. Cilje, načrte, goreče želje. Stiska v trenutkih ali obdobjih, ko ne vemo, kaj bi sami s sabo, je globoka. Morda bi nam Pravljica o čarobnem piškotku št. 2 pri tem lahko priskočila na pomoč," razmišlja in sklene Nina Kokelj.

V prvi vrsti si želita, da bi njiju ustvarjalnost še naprej gnala dalje, pa tudi povabil k projektom, "ki osrečujejo in v katerih je smisel. Take, kot je – Nasmeškotek."