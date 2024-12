17-letnik po mamini smrti zdaj obrača nov list

Predstavniki Botrstva so z nami delili resnično zgodbo mladostnika v stiski. Foto: Shutterstock

Ne gre za izmišljeno zgodbo, temveč čisto resnično zgodbo mladostnika v stiski, ki so jo z nami delili predstavniki Botrstva. "Je zelo spoštljiv in prijazen mladostnik, ki mu življenje doma ni bilo vedno naklonjeno," opišejo najstnika, ki so ga, ker se poimensko ni želel izpostaviti, poimenovali Niko: "Bivanje v dijaškem domu, ki ga omogoča Dijaški sklad, mu nudi varno zavetje in spodbudno okolje, kjer se počuti sprejetega in podprtega. Tako ima možnost, da kljub težki preteklosti sledi svojim ciljem."

Niko ni edini mladostnik, ki je deležen podpore Dijaškega sklada. V Botrstvu se z dijaki, ki se znajdejo v izjemno nezavidljivih življenjskih situacijah, srečujejo vsakodnevno. Pomoči pa mladim v stiski ne bi mogli nuditi, če ne bi bilo vseh, ki njihov projekt podpirajo.

Eden izmed največjih podpornikov je HOFER, ki je Botrstvu v Sloveniji od leta 2014 do letos skupaj s kupci doniral že več kot milijon evrov, sredstva za Dijaški sklad Botrstva v Sloveniji pa že od leta 2017 zbira s prodajo dobrodelnih Nasmeškotkov.

Vsak Nasmeškotek šteje

Z nakupom dobrodelnih piškotov Nasmeškotkov, ki so do razprodaje zalog na voljo v vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji, lahko vsakdo pomaga mladim, kot je Niko. Piškotki, ki stanejo le en evro, so več kot le sladek priboljšek – so simbol upanja in priložnosti za številne mlade, ki se trudijo prebroditi težke življenjske okoliščine. Del sredstev od prodaje teh nasmejanih piškotov je namreč namenjen prav Dijaškemu skladu, ki dijakom v stiski s kritjem oskrbnin omogoča dostop do dijaških domov, kjer imajo zagotovljeno varno okolje in priložnost za bolj brezskrbno izobraževanje.

"Z Nasmeškotki smo zbrali že več kot 120 tisoč evrov in pomagali pri kritju 544 mesečnih oskrbnin v dijaških domovih," pravijo pri HOFERju, kjer so se odločili, da dobrodelno akcijo nadaljujejo tudi letos. Piškotki, ročno izdelani in okrašeni z naravnimi barvili, so prijazni do okolja, saj so zapakirani v lične okolju prijazne škatlice. So čudovita ideja za obdarovanje in obenem pomenijo prispevek k spremembi življenja tistih, ki to najbolj potrebujejo.