Obdarovanje je v prazničnem času priložnost, da se tistim, ki so nam stali ob strani čez leto, zahvalimo in jim podarimo nekaj posebnega. Praviloma je "najslajše", ko ima darilo globlji pomen ter večji učinek – razveseliti tistega, ki darilo prejme, in hkrati pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Letos lahko to storite na prav poseben način – poleg dobrodelnega piškotka Nasmeškotka , tudi z nakupom ilustracije Vide Igličar iz Pravljice o čarobnem piškotku, ki jo je napisala Nina Kokelj. Te čarobne ilustracije niso le edinstveno darilo, ampak imajo tudi globlji pomen – s svojo licitacijo na portalu Siol.net podprete dobrodelni projekt Nasmeškotek, ki pomaga dijakom iz socialno ogroženih družin do brezskrbnejšega šolanja.

Vida Igličar Foto: HOFER

Dobrodelni Nasmeškotek se letos ni znašel zgolj na policah trgovin HOFER, saj je oživel v kar treh edinstvenih izvedbah. Slikanica Pravljica o čarobnem piškotku, ki jo je napisala pisateljica Nina Kokelj, ilustrirala pa Vida Igličar, je postala navdih za potujočo lutkovno predstavo, ki bo decembra razveseljevala Slovenijo, in za praznični TV-oglas.

Ilustracije ilustratorke knjige Vide Igličar HOFER širši javnosti ponuja na licitaciji na Siol.net. Izkupiček bodo v celoti prišteli k donaciji za Dijaški sklad programa Botrstvo v Sloveniji.

Zakaj ne bi letos podarili darila z zgodbo?

Ilustracija iz te čarobne zbirke ni le umetniško delo, temveč tudi simbol dobrote in solidarnosti. Primerna je za prijatelje, družinske člane ali sodelavce, ki cenijo unikatnost in imajo radi dobrodelnost. S sodelovanjem na licitaciji čarobnih ilustracij ne polepšate praznikov le svojim najbližjim, temveč tudi mladim, ki si zaslužijo priložnost za lepšo prihodnost.

Sporočilo, da lahko z drobnimi dejanji razveseljujemo ljudi okoli sebe

"Zelo smo veseli, da se je Nina Kokelj odzvala našemu povabilu in da ji je uspelo v pravljičnih rimah tako spretno ubesediti ključno sporočilo Nasmeškotka. Glavni lik pravljice je mladi pek, ki odpre pekarno v majhni vasici, ki pa je polna otožnih vaščanov. Čez noč dobi idejo, da bi pripravil čarobni piškotek – Nasmeškotek. Ko ga vaščani poskusijo, jim ta spet nariše nasmeh na obraz. In ne samo to, Nasmeškotek ima čarobno moč – če ga podariš naprej, podeliš nasmeh in hkrati za nekoga tretjega narediš dobro delo. Bistvo pravljice je torej sporočilo, da lahko z drobnimi dejanji razveseljujemo ljudi okoli sebe," pojasnjujejo predstavniki podjetja HOFER.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

"Nekdo pokloni, drugi dobi in tretjega dobrota doleti"

Vida Igličar je večkrat doma in v tujini nagrajena umetniška direktorica, grafična oblikovalka in ilustratorka, avtorica uspešnic 100 dni za boljšo mene in Vse je v redu ter ambasadorka skrbi za duševno zdravje. Kakšen je bil njen odziv na idejo, da njena dela postanejo del dobrodelne licitacije?

"Vida je bila nad idejo pričakovano navdušena, saj je tudi sama izjemno topla in srčna oseba. Predlagala je izbor ilustracij, ki bi jih želela podeliti na dražbi, zdaj pa komaj čakamo, da vidimo, kaj bo dobrodelna licitacija prinesla. Vsi skupaj upamo, da bomo lahko tudi iz tega naslova še malce povišali končni znesek donacije Botrstvu," pojasnjujejo pri podjetju HOFER.

In če bi morali izbrati eno ilustracijo, ki najbolje predstavlja poslanstvo Nasmeškotka, katera bi to bila in zakaj? "Podoba vedrih vaščanov. To dejanje v sporočilni vrednosti najgloblje pooseblja bistvo tega projekta. Z Nasmeškotki rišemo nasmehe – nekdo ga pokloni, drugi dobi in tretjega dobrota doleti," odgovarjajo.

Vsem potencialnim licitatorjem pa sporočajo: "Želimo si, da bi ob pogledu na ilustracijo lahko vsakič pomislili, koliko dobrega so naredili za svetlejšo prihodnost dijakov iz socialno šibkih družin. Da so v ozadju resnična imena in obrazi dijakov, ki so jim pomagali na poti do pridobitve ustrezne izobrazbe in posledično lepšega življenja."